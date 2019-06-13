İmar affı süresi uzayacak mı? İşte cevabı…

Bakan Murat Kurum, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği’nin(TBB) meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada imar affına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, imar affının 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları ilgilendirdiğini belirtti. İmar affı başvurusunu 2 kez uzattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “15 Haziran’da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran’da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın bu süreçten yoğun şekilde faydalandığını görüyoruz. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını belediye başkanlarımızla, valilerimizle yapacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘VATANDAŞLARIMIZ KAT MÜLKİYETİNE GEÇECEKLER’

En son Rize Fırtına Vadisi’nde 21 kaçak yapının yıkımının gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Kurum, “Türkiye çapında değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların tespitleri tamamlandı, tebligatları yapılıyor. Aynı Fırtına Vadisi’nde, Ordu’daki, Rize’deki yıkımlar gibi bizim doğamızı tarihimizi bozacak ve 31 Aralık 2017´den sonra yapılan yapılara ilişkin bu kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz” dedi.

DHA