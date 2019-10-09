IMF Başkanı: Küresel ekonomi ‘senkronize yavaşlama’ ile karşı karşıya

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 1 Ekim’de IMF başkanı olarak göreve başlamasından sonra ilk değerlendirmesini IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi Washington’da yaptı.

IMF BAŞKANI UYARILARDA BULUNDU

IMF’nin yeni başkanı, yaptığı konuşmada ticari ihtilafların küresel ekonomi üzerindeki etkisine yönelik uyarılarda bulundu. Ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurgulayan Georgieva, “Ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında azalma veya gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,8’inin kaybedilmesi olabilir. Bu yaklaşık olarak İsviçre ekonomisinin büyüklüğü kadar.” dedi.

Georgieva, bu yıl dünya ekonomilerin yaklaşık yüzde 90’ında daha yavaş büyüme beklediklerini ifade ederek, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle “senkronize yavaşlama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Konuşmasında dünyada artan özel sektör borcuna da değinen Georgieva, “Yeni analizimiz, büyük bir ekonomik gerileme olursa, temerrüt riski altında olan özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara yükselebileceğini veya sekiz büyük ekonomideki toplam borcun yüzde 40’ını bulabileceğini gösteriyor. Bu, finansal kriz döneminde görülen seviyelerin üzerinde.” değerlendirmesinde bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL TİCARET İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Birçok gelişmiş ekonomide faiz oranlarının çok düşük veya negatif olmasının merkez bankalarına sınırlı bir manevra alanı sağladığını belirten Georgieva, düşük faiz oranlarının, yatırımcıların gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek getiri aramasına neden olduğunu ve bunun da birçok küçük ekonominin ani sermaye çıkışlarına maruz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.

Ülkelerin fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi gibi yasal ticaret konularını görüşmesi gerektiğini belirten Georgieva, devletlere küresel ticaretin daha sürdürebilir hale gelmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

IMF İcra Kurulu 25 Eylül’de IMF Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva’nın seçildiğini duyurmuştu. Georgieva görevine 1 Ekim’de başlamıştı.

AA