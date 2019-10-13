IMF: Karbon vergisi gelsin

IMF raporuna göre, küresel hava sıcaklığının Paris Anlaşması'nda hedeflendiği gibi 2030 yılında 2 santigrat derece artış hedefine ulaşılabilmesi için şu anda tonu ortalama 2 dolar olan karbon fiyatına 75 dolar vergi getirilmesi gerekiyor.

Dünya çapında 40'tan fazla hükümet, ya fosil yakıt üreticilerine ya da al-sat programları üzerine doğrudan vergilendirme yoluyla bir çeşit karbon fiyatlandırması uyguluyor. İngiltere'de 2013 yılında getirilen karbon vergisi birçok sanayi şirketinin kömürden uzaklaşmasını sağlamıştı. Kanada da bu yıl başlattığı uygulamayla 1 ton karbondioksitten 15 dolar vergi alıyor, bunun 2022'de 38 dolara çıkarılması hedefleniyor. Çin de 2020'de benzer bir uygulamayı başlatmayı planlıyor.

IMF'ye göre vergi gelirse, 2030 yılında kömür fiyatlarının yüzde 200'ün üzerinde, doğalgaz fiyatının da yüzde 70 artması bekleniyor.