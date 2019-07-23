IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 2020 dönemi için küresel büyüme tahminini düşürürken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının artması ya da anlaşmasız bir Brexit’in büyümeyi daha fazla yavaşlatacağı, yatırımları zayıflatacağı ve arz zincirini bozacağı uyarısında bulundu.

IMF aşağı yönlü risklerin arttığını belirttiği küresel büyüme tahminini Nisan’a göre 0.1 yüzde puan düşüşle 2019 için %3.2, 2020 için %3.5 olarak açıkladı. Böylece IMF Ekim’den bu yana tahminlerini dördüncü kez aşağı yönlü revize etti.

YÜZDE 2.5’E ÇEKTİ

Bu yıl açıklanan ekonomik verilerin ve genel olarak yavaşlayan enflasyonun beklentilerden daha zayıf bir küresel aktiviteye işaret ettiğini belirten kurum, ticaret ve teknoloji konularında yükselen tansiyon ve artan dezenflayon baskılarının önümüzdeki dönem için risk unsuru oluşturduğunu açıkladı.

IMF küresel ticarette büyüme beklentisini ise 2019 için 0.9 yüzde puan düşüşle %2.5’e çekerken, 2020’de bir önceki tahminine göre 0.2 yüzde puan düşüşle küresel ticaretin %3.7 büyüyeceğini tahmin etti.

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