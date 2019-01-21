IMF, büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’de ekonomik daralmanın beklenenden daha derin olacağını belirtti.

IMF bugün açıkladığı “Ocak 2019 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi” raporuna göre, Merkez ve Doğu Avrupa’da 2019 için büyüme tahminini 1.3 puan, 2020 beklentisi de yüzde 0.4 puan revize etti.

Söz konusu revizyonda, Türkiye’de sıkılaştırıcı para politikalarının ve daha sınırlayıcı dış finansman şartlarına karşı yapılan düzenlemelerin olduğu bir ortamda 2019 için öngörülen büyük daralma ve 2020’de daha yavaş bir toparlanma beklentisi rol oynadı.

IMF’nin Türkiye ekonomisine ilişkin Ekim ayında açıkladığı büyüme beklentisi 2019 için yüzde 0.4’tü.

IMF 2019 ve 2020 için küresel GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla 0.2 ve 0.1 puan indirerek yüzde 3.5 ve 3.6 olarak belirledi.

REUTERS