IMF’den Euro Bölgesi’ne kötü haber! Türkiye’yi de etkileyebilir

Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 1.5’ten yüzde 1.4’e düşüren IMF, düşüşün nedeni olarak Almanya ve İtalya ekonomilerinde görülen zayıflamayı gösterdi.

IMF, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nin bu yıl için büyüme öngörüsünü, daha önceki yüzde 1.3 düzeyinden yüzde 1.2’ye revize etti. Euro Bölgesi’nin 2018 büyümesi yüzde 1.9 düzeyindeydi.

Almanya ve İtalya için önceki büyüme tahminlerini revize eden IMF, yavaşlamanın çoğunlukla euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya’daki zayıf büyüme ve üçüncü büyük ekonomisi İtalya’daki durgunluktan kaynaklandığını ifade etti.

IMF Almanya ekonomisindeki büyüme beklentisini Nisan ayı tahmini olan yüzde 0.8’den yüzde 0.5’e ve İtalyan ekonomisinin de duraklayacağını öngörerek büyüme beklentisini yüzde 0.9’dan yüzde 0.5’e düşürdü.

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET

1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği'nin ihdas edilmesi ile birlikte Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi 2018 yılında 165 milyar dolar olarak gerçekleşti ve AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Türkiye, AB'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 4 pay ile 5. sırada yerini aldı.

AB, 2018 yılında 84 milyar dolar ile Türkiye ihracatında yüzde 50 oranında pay aldı ve toplam ihracatın ilk sırada yer aldı.

Türkiye AB'nin toplam ithalatında ise yüzde 4'lük payla 6. sırada. (AB ülkelerinin kendi aralarında yaptığı ticaret hariç tutulduğunda). Ayrıca AB Türkiye’nin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ilk sırada yer alıyor.

2018 yılı rakamlarına göre; Türkiye 223 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 81 milyar dolarlık kısmını (%36,3'lük pay) AB'den gerçekleştirdi. 2018 yılında ülkemizin AB ile olan ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103,7 seviyesinde gerçekleşti. (DHA-sozcu.com.tr)