Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

IMF’den Euro Bölgesi’ne kötü haber! Türkiye’yi de etkileyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Euro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının son altı yılın en düşük büyüme hızına gerileyerek, 2019 yılında yüzde 0.1 düşüşle yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü. Çünkü Türkiye 2018 yılında AB'ye 84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 50'si demek. AB, Türkiye ihracatında ilk sırada yer alıyor. AB'de yaşanan ekonomik bir daralma Türkiye ekonomisini de etkileyebilir.

09:57 -
Haberler Ekonomi
IMF’den Euro Bölgesi’ne kötü haber! Türkiye’yi de etkileyebilir

Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 1.5’ten yüzde 1.4’e düşüren IMF, düşüşün nedeni olarak Almanya ve İtalya ekonomilerinde görülen zayıflamayı gösterdi.

IMF, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nin bu yıl için büyüme öngörüsünü, daha önceki yüzde 1.3 düzeyinden yüzde 1.2’ye revize etti. Euro Bölgesi’nin 2018 büyümesi yüzde 1.9 düzeyindeydi.

Almanya ve İtalya için önceki büyüme tahminlerini revize eden IMF, yavaşlamanın çoğunlukla euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya’daki zayıf büyüme ve üçüncü büyük ekonomisi İtalya’daki durgunluktan kaynaklandığını ifade etti.

IMF Almanya ekonomisindeki büyüme beklentisini Nisan ayı tahmini olan yüzde 0.8’den yüzde 0.5’e ve İtalyan ekonomisinin de duraklayacağını öngörerek büyüme beklentisini yüzde 0.9’dan yüzde 0.5’e düşürdü.

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET

1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği'nin ihdas edilmesi ile birlikte Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi 2018 yılında 165 milyar dolar olarak gerçekleşti ve AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Türkiye, AB'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 4 pay ile 5. sırada yerini aldı.

AB, 2018 yılında 84 milyar dolar ile Türkiye ihracatında yüzde 50 oranında pay aldı ve toplam ihracatın ilk sırada yer aldı.

Türkiye AB'nin toplam ithalatında ise yüzde 4'lük payla 6. sırada. (AB ülkelerinin kendi aralarında yaptığı ticaret hariç tutulduğunda). Ayrıca AB Türkiye’nin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ilk sırada yer alıyor.

2018 yılı rakamlarına göre; Türkiye 223 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 81 milyar dolarlık kısmını (%36,3'lük pay) AB'den gerçekleştirdi. 2018 yılında ülkemizin AB ile olan ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103,7 seviyesinde gerçekleşti. (DHA-sozcu.com.tr)

Almanya büyüme Dolar Euro euro bölgesi Haber IMF İtalya Nisan ayı para Türkiye
Son güncelleme: 10:00 07.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more