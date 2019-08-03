IMF’in başına Bulgar Georgieva geçiyor

AB’nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

Deutsche Welle’de yer alan habere göre; IMF’de Christine Lagarde’dan boşalacak başkanlık koltuğuna yine Avrupa’dan bir kadın oturmaya hazırlanıyor. AB, Bulgar Kristalina Georgieva’yı aday gösterme kararı aldı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Dünya Bankası’nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kristalina Georgieva’yı Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Başkanlığı için aday gösterme konusunda anlaştı.

Christine Lagarde’dan boşalacak olan IMF Başkanlığı koltuğuna Georgieva’nın aday olarak sunulması için AB hükümetleri, 12 saat süren müzakerelerin ardından oylama yaptı. Bulgaristan asıllı Georgieva, iki tur üzerinden yapılan oylamada Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’e karşı üstünlük sağlayan isim oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter üzerinde paylaştığı mesajında “IMF görevine etkin katkı sağlamak için tüm niteliklere sahipsiniz” sözleri ile Georgieva’yı tebrik etti.