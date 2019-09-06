IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı

IMF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla Fon’un mevcut kurallarına göre, IMF Başkanlığı’na seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını geçmemek şartını yürürlükten kaldırdı.

Açıklamada, söz konusu şartın 1951 yılında konulduğu hatırlatılarak, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde'nin yerinin 4 Ekim'de doldurulacağına işaret edildi.

Söz konusu değişiklik; 13 Ağustos'ta 66 yaşına giren ve Avrupa'nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kalan Bulgaristan kökenli Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva'nın IMF'ye yeni başkan olabilmesine yönelik engellerin kaldırılması olarak değerlendirildi. IMF'nin açıklamasında ise bu konuya ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

GEORGİEVA KİMDİR? 13 Ağustos 1953 yılında Sofya'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. 1993-2010 yılları arasında Dünya Bankası'nda çalıştı. Avrupa Parlamentosu'nda önemli görevler aldı. 2017 yılından bu yana Dünya Bankası'nda CEO'luk görevini yapıyor.

AA-SOZCU.COM.TR