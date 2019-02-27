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İnan Kıraç parasını geri alabilecek

Fransız bir dolandırıcıya 4.1 milyon eurosunu kaptırdığı ortaya çıkan İnan Kıraç'ın bu parasının bir Çin bankasında bloke olmuş halde beklediği ortaya çıktı. İnan Kıraç olayla ilgili soruşturma tamamlandığında parasını geri alacak.

11:04 -
Haberler Ekonomi
İnan Kıraç parasını geri alabilecek

Fransız bir gazeteciyi terör örgütünün elinden kurtarmak için kendisini Fransız bir bakana benzetip iş insanlarından para isteyen dolandırıcının hedefi olduğu ortaya çıkan İnan Kıraç, 4.1 milyon eurosunun bir Çin bankasında olduğunu söyledi. Kıraç parasının Çin bankasında olduğunu öğrenince durumdan şüphelendiğini ve Fransa büyükelçiliğini aradığını anlattı. Olayın bu şeklide ortaya çıktığını söyleyen Kıraç, parasının Çin bankasında bloke olduğunu ve olayla ilgili soruşturma tamamlanınca parasının kendisine iade edileceğini belirtti.

Gerçek bakan Sahte bakan

NE OLMUŞTU?

İnan Kıraç Fransız bir bakanın kılığına giren dolandırıcıya parasını kaptırmıştı. Fransız Bakanın çalışma odasını birebir kopyalayıp daha sonrada maskesini yaparak kendisini bakana benzetip iş insanlarını dolandıran kişi, aradığı kişilere cihatçı teröristler tarafından kaçırılan bir Fransız gazeteciyi kurtarmak için para gerektiğini ancak Fransa’nın terörle mücadele tavrından dolayı devletin bu parayı doğrudan teröristlere ödemesinin mümkün olmadığını söyleyerek her birinden milyonlarca avro talep etmişti. Dolandırıcı İnan Kıraç’ın da 4.1 milyon eurosunu almıştı.

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Son güncelleme: android-time 11:25 27.02.2019
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