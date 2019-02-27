İnan Kıraç parasını geri alabilecek

Fransız bir gazeteciyi terör örgütünün elinden kurtarmak için kendisini Fransız bir bakana benzetip iş insanlarından para isteyen dolandırıcının hedefi olduğu ortaya çıkan İnan Kıraç, 4.1 milyon eurosunun bir Çin bankasında olduğunu söyledi. Kıraç parasının Çin bankasında olduğunu öğrenince durumdan şüphelendiğini ve Fransa büyükelçiliğini aradığını anlattı. Olayın bu şeklide ortaya çıktığını söyleyen Kıraç, parasının Çin bankasında bloke olduğunu ve olayla ilgili soruşturma tamamlanınca parasının kendisine iade edileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İnan Kıraç Fransız bir bakanın kılığına giren dolandırıcıya parasını kaptırmıştı. Fransız Bakanın çalışma odasını birebir kopyalayıp daha sonrada maskesini yaparak kendisini bakana benzetip iş insanlarını dolandıran kişi, aradığı kişilere cihatçı teröristler tarafından kaçırılan bir Fransız gazeteciyi kurtarmak için para gerektiğini ancak Fransa’nın terörle mücadele tavrından dolayı devletin bu parayı doğrudan teröristlere ödemesinin mümkün olmadığını söyleyerek her birinden milyonlarca avro talep etmişti. Dolandırıcı İnan Kıraç’ın da 4.1 milyon eurosunu almıştı.