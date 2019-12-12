‘İndirim kampanyaları sektöre olumlu yansıdı’

Barış Oran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisinin 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla toparlanmaya başladı. Bu durumun perakende sektörü adına üçüncü çeyrekte açıklanan tüketici güven endeksi ve sektörel ciro endeksi ile gözlemleyebiliyoruz.

Özellikle Efsane ve TeknoCuma gibi kampanyalarının da sonuçlara çok olumlu yansımaları oldu. Sektör, üçüncü çeyrekte yüzde 5'lik bir reel büyümeye ulaştı. Bu büyümeyi destekleyecek en önemli veri ise, metrekare başına düşen cirolardaki artış.

Endeks, geçen seneye göre yüzde 15,9 artış gösterirken bu artışta bizim de faaliyet alanlarımızı olan gıda perakendesi yüzde 13,7 ve teknoloji de yüzde 35,5'lik bir artış sergiledi.

Dolayısıyla tüm bu veriler ışığında 2020 yılında ekonomimiz adına çok daha olumlu bir seyir görmeyi bekliyoruz. Topluluğumuza baktığımızda ise, Carrefoursa'da dönüşüm programımızın sonuçlarını alıyoruz. Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa'da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.