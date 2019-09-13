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İnek sütü miktarı azaldı!

Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 797 bin 964 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azaldı.

Sozcu.com.tr
10:32 -
Haberler Ekonomi
İnek sütü miktarı azaldı!

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 107 bin 228 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 725 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 822 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azaldı.

AYRAN ÜRETİMİ YÜZDE 8.3 AZALDI

Yoğurt üretimi 114 bin 745 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalış gösterdi.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,3, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azaldı.

 

 

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