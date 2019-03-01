ING Bank çalışma saatleri 2019: ING Bank hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

ING Bank mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… ING Bank sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? ING Bank 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, ING Bank çalışma saatleri 2019…

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

ING Bank, sabah 09:00'da açılır ve 12:30'a kadar çalışmaya devam eder. 12:30'da öğle molası veren ING Bank, 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve 17:00'da kapanır. ING Bank hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. ING Bank ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 1 Ocak günlerinde hizmet vermez.

ING Bank Genel Müdürlüğü, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

ING Bank Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 335 10 00

ING BANK HAKKINDA

1984 yılında “Bank of Boston”ın İstanbul şubesi olarak kurulan ING Bank, 14 Aralık 2007’de ING Grubu’nun Oyak Bank'ın bütün hisselerini satın alması ile ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Hollanda kökenli ING Grubu, Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya'da 40'tan fazla ülkede, 53 binden fazla çalışanı ile bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet sunan ING Bank'ın Türkiye çapında toplam 261 şubesi, bulunan İstanbul’da ise 35 ilçede toplam 80 şubesi bulunmaktadır.

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