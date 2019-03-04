İngilizler, Milli Muharip Uçak’taki çalışmalarını daraltıyor

İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce Holdings, Türkiye’nin tasarladığı savaş uçağının motorunu geliştirmek için Kale Grubu ile yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttığını açıkladı.

Rolls Royce, fikri mülkiyet paylaşımı hakkındaki anlaşmazlık ve Katar-Türk ortaklığındaki şirketin motor geliştirme işine girişi nedeniyle Kale ile yapılan görüşmelerde geçen yıl sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

Haber ilk olarak dün Financial Times gazetesinde yer aldı. Rolls-Royce sözcüsü daha sonra gelişmeleri Reuters’a doğruladı.

Kale Grubu 2017 yılında uçak motoru üretmek için ortaklık kurdu. Ortaklık TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirmek istiyordu.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) geçen yıl Kasım ayında ise motoru geliştirmesi için TR Motor şirketi ile sözleşme yaptı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yapılan sözleşme töreninde, Rolls-Royce ile görüşmelerin sürdüğünü ancak Türkiye’nin kısıtlama olmadan, teknolojiye sahip olmak istediğini belirtmişti.

TR Motor’un dolaylı ortakları arasında Türk-Katar ortaklığı olan BMC Otomotiv, doğrudan ortakları arasında ise TUSAŞ ve SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi bulunuyor.

REUTERS