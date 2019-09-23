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İngiltere-ABD ticaret anlaşması imzalıyor

İngiliz basını İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında bir ticaret anlaşması yapmak için anlaştığını duyurdu.

11:16 -
Haberler Ekonomi
İngiltere-ABD ticaret anlaşması imzalıyor

The Sun gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek yılın Temmuz ayına kadar İngiltere ile ABD arasında ticaret anlaşması yapma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Trump ve Johnson, bu hafta New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya geldikleri zaman anlaşma takvimine sadık kaldıklarını açıklayabilirler.

The Sun gazetesinde yer alan haberde kıdemli bir hükümet kaynağı, “Siyasi irade şimdi her iki tarafın da Temmuz ayına kadar anlaşma yapması olacak. Bu bizim için büyük bir kazanç ve Trump da ABD’de bu açıklamaya istekli” dedi.

REUTERS

ABD Birleşmiş Milletler Donald Trump Hükümet İngiltere New York
Son güncelleme: 11:20 23.09.2019
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