İnşaat durdu işsizlik patladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) inşaat sektöründe bu yıl yaşanan daralma nedeniyle 493 bin kişinin işsiz kaldığını bildirdi. TMB, konutta dipten dönüşün başlamakla birlikte ekonomideki belirsizlik nedeniyle konut satışlarının düşük kaldığı uyarısını da yaptı.

TMB, “2019 Yılı Beklenenden Zor Geçiyor” başlıklı İnşaat Sektörü Analizi raporunu açıkladı. Devletin bu yıl inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında da yüzde 10 oranında gerilediği belirtildi. Raporda, “Tasarrufun yanı sıra yeni başlanmış birçok projeye, sözleşmesinde öngörülenden az ödenek ayrılması da müteahhitleri zor durumda bırakmıştır” denildi.

HEDEFLER TUTMADI

Raporda, müteahhitlerin yurtdışında 20 milyar dolarlık proje gerçekleştirme hedefine karşılık eylül sonunda ancak 7.5 milyar dolarlık seviyeye ulaşabildiği de bildirildi. TMB raporunda inşaat sektöründeki daralma ve yaşanan sorunların bir sonucu olarak, istihdamda ciddi bir gerileme yaşandığı belirtilirken, haziran ayı itibariyle son bir yılda sektördeki istihdam kaybının 493 bine ulaştığı bilgisi verildi. Raporda, “Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) sektörde tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılacağının açıklanması bu çerçevede önemlidir” notu düşüldü.

KONUT DİPTEN DÖNÜYOR

TMB raporunda, geçen yılın ikinci yarısında başlayan konut sektöründeki durgunluğun piyasayı canlandırmaya yönelik teşvikler, kampanyalar ve düşen faizlere rağmen yılın ilk yarısında devam ettiği, ikinci yarıda ise konut satışında dipten dönüşün işaretlerinin alınmaya başlandığı belirtildi. Raporda konut ihtiyacının sürmesine karşın tüketicilerde ‘ekonomideki belirsizlik' kaynaklı temkinli duruşun arttığı, bu nedenle de konuta olan talebin azaldığı uyarısı yapıldı.

Takibe düşen krediler artıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) raporunda, müteahhitlik sektörünün haziran ayı itibarıyla 224 milyar lira kredi kullandığı, ancak bunun 15 milyar lirasının geri ödenemediği, sektörde takibe düşme oranının yüzde 6.69'a çıkarak tüm sektör ortalamasını geçtiği bildirildi. TMB, sektörün canlanması için depreme yönelik kentsel dönüşümün fırsat olabileceğine dikkat çekti.