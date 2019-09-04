İnşaat sektörü dipten döndü! Konut yapı ruhsatlarında büyük gerileme

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Ağustos’ta bir önceki aya göre 2.9 puan yükselirken; yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı toparlanma ile dip seviyeden dönüş yaşandı. Ancak hâlâ çok düşük seviyede bulunan yeni iş siparişleri inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde daralma olacağına işaret etti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarfından açıklanan “Ağustos 2019 Sektör Raporu”na göre, 2019’un ilk yarısında üretimin yüzde 20.3 gerilemesinin ardından inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra Ağustos ayında da 2.9 puan yükseldi.

‘ALINAN SİPARİŞLER HÂLEN DÜŞÜK’

Yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanmayla dip seviyeden dönüldüğü belirtilen raporda, “Ancak alınan yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde de daralma olacağına işaret ettiği görüldü” denildi.

Rapora göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019’un ilk yarısında üretim yüzde 20.3 gerilerken, yaklaşık beşte birlik üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.

Raporda 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12.7 küçülen inşaat sektörünün hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar, hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda, sektörde taleplerde, fiyatlarda ve müteahhitlerin mali yapılarında görülen sıkıntıların ikinci çeyrekte artarak sürdüğü belirtildi.

YÜZDE 65 GERİLEDİ

2019 ilk yarıyıl döneminde alınan toplam yapı ruhsatları alan bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,1 azalarak 30,50 milyon metrekare oldu. 2019 ilk yarıyıl döneminde alınan konut yapı ruhsatları alan bazında geçen senenin ilk yarısına göre yüzde 65,2 gerileyerek 19,16 milyon metrekare oldu.Konut dışı bina yapı ruhsatları ise aynı dönemde yüzde 46,7 düşerek 11,34 milyon metrekare olarak gerçekleşti.

REUTERS