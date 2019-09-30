İnternet ihbar başvurusu nasıl yapılır?

İnternet günümüzde insanlar tarafından en çok kullanılan iletişim aracı. Her gün milyonlarca insan interneti kullanarak haberleşme, etkileşim, günlük işlerin yürütülmesi ve eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. İlk çıkışında sadece bilgisayarlar üzerinden kullanılan internet, akıllı telefonların ortaya çıkması ile birlikte artık tamamen hayatımızın bir parçası oldu ve bu nedenle artık interneti kullanmayan kişi sayısı yok denecek kadar azaldı. Sosyal medya ağları başta olmak üzere internetteki çeşitli kaynakları kullanan kişiler, hoşlarına giden şeylerin yanında rahatsız edici kaynaklara da maruz kalabiliyorlar. Sağlık için tehlikeli madde temini, çocuklara karşı yapılan istismar, müstehcenlik gibi içerikler ile karşılaşan vatandaşlar konu hakkında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Özellikle internet kullanıcı yaş ortalaması son dönemlerde oldukça düşmüşken bu içeriklerin ihbarı ve engellemesi hakkında detaylı bilgi arayan vatandaşlar için internet ihbarları ile ilgili bir haber hazırladık. Peki, internet ihbar başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar…

İNTERNET NEDİR?

Birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu ve dünya çapında yaygın olan, her geçen gün daha da büyüyen iletişim ağına internet denir. Günden güne yayılan bu ağ artık günümüzde hayatımızın en önemli parçası haline geldi. Milyonlarca insanın haberleşme, etkileşim, günlük işlerin gerçekleştirilme ya da eğlence aracı olarak kullandığı internet büyük küçük herkesin ihtiyacını karşılamaktadır.

İnsanların bu kadar yoğun olarak kullandığı internette güzel ve kullanışlı içeriklerin yanı sıra zararlı birçok içerikte bulunmaktadır. Zararlı madde kullanımına özendirme, cinsel istismar, müstehcenlik gibi içeriklerle karşılaşan insanlar bu konuda neler yapması gerektiği hakkında pek fazla bilgiye sahip değiller. Peki, bu içerikler için neler yapılmalı?

İNTERNET İHBAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternette zararlı olduğunu düşündüğünüz tüm içerik, yayın ve kuruluşu ihbar edebileceğiniz bir yöntem bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi yani kısaca İhbar Web zararlı gördüğünüz tüm içerikleri şikayet ve ihbar edebileceğiniz bir sistem.

https://www.ihbarweb.org.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İhbar Web içinde

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan;

– İntihara Yönlendirme,

– Çocukların Cinsel İstismarı,

– Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,

– Sağlık için Tehlikeli Madde Temini,

– Müstehcenlik,

– Fuhuş,

– Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

– Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlarla alakalı olduğunu düşündüğünüz içerikleri ihbar edebilirsiniz.