İnternette RTÜK denetimi başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları dünden itibaren denetlemeye başladı.

Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getirileceği temelinde tartışılan yönetmelik ile internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirildi.

EN ÇOK TALEP İNTERNET RADYOLARINDAN GELDİ

Deutsche Welle’de yer alan habere göre; Lisans başvurusu için verilen bir aylık süre tamamlandı. Bu süre zarfında lisans almak için başvuranların sayısı 590'a ulaştı. Lisans için en çok talep ise 298 başvuruyla internet radyolarından geldi. Bu ay itibariyle lisans almış kuruluşlara yönelik denetleme başladı.

Peki ya internet televizyonlarında RTÜK denetimi neyi kapsıyor?

Sozcu.com.tr ilgili denetim kanunundan çarpıcı maddeleri çıkararak okurlarına anlatıyor… İnternet televizyonları üzerine RTÜK denetimi resmen geldi. RTÜK isterse internette yayımlanan bir dizinin ilgili bölümünün de erişimini engelleyebilecek. ‘Mücbir bir sebep’ görmesi durumunda kurumların yayın lisansını iptal edebilecek. Dizilerin ilgili bölümleri talep edilmesi dahilinde RTÜK’e gönderilecek.

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NETFLIX TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMAK ZORUNDA

Düzenlemeye göre internetten yayın yapmak isteyen yurt dışı menşeli kurumlar Türkiye’de şirket kurmak ve lisans başvurusu yapmak zorunda.

Yani şirket merkezi Hollanda’da olan Netflix, lisans almak için Türkiye’de şirket kurmak durumunda olacak.

LİSANS ALMADAN YAYIN YAPANA NE OLACAK?

RTÜK lisans almayan yayın yapan platformu tespit edip internet sitesinde duyuracak. 72 saat içinde lisans almak için kanal harekete geçmezse söz konusu platformla ilgili erişim engelleme talebinde bulunacak. Kanalın ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

LİSANS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İnternetten radyo yayını yapmak için 10 bin TL lisans ücreti ödenecek. İnternet üzerinden televizyon yayını yapmak için 100 bin TL lisans ücreti ödenecek. İnternet üzerinden alışveriş konulu tematik yayın yapanlar 500 bin TL ödeyecek. RTÜK abonelik ile internet üzerinden TV yayını yapan şirketlerin yıllık gelirinin binde beşini de talep ediyor. Ödemeler peşin veya taksitle olabilecek. Yayın lisansı sonlandırılan kuruma kalan gün hesabına bakılarak ücreti iade edilecek.

LİSANS SÜRESİ NE KADAR?

İnternet yayın lisansının yıllık ücreti olacak fakat lisans başvurusu 10 yılda bir yapılacak. Lisans dolma süresine iki ay kalaya kadar yenileme başvurusu yapılamayacak.

YAYINLAR RTÜK’E GÖNDERİLECEK

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluş geçmiş bir yıla ilişkin verdiği medya hizmetini kayıt edecek. İstendiğinde kayıtlar RTÜK’e gönderilecek. Gerektiğinde diziler RTÜK’ün kayıt sistemine de kayıt edilecek.

SORUŞTURMA OLURSA…

Eğer yayınlanan bir içerik hakkında soruşturma açılırsa soruşturma açılan kayıt üzerinden süre geçmiş olsa bile muhafaza edilecek.

KORUYUCU SEMBOL SİSTEMİ GELİYOR

Yayınlar başlamadan önce yaş grubunu, genel izleyici kitlesine uygun olup olmadığını belli edecek şekilde koruyucu sembol sistemi uygulanacak. Örneğin bir dizi cinsellik içeriyorsa başında +18 işareti çıkacak.

ABONE SAYISI BİLDİRİLECEK

Koşullu erişim sağlanan kullanıcı sayıları her yıl Aralık ayı başında Üst Kurulca talep edildiğinde RTÜK’e bildirilecek.

YAYIN ÜÇ AY DURDURULABİLECEK

Lisans verilmesi için aranan koşulların kaybedilmesi durumunda yayın üç ay süre ile durdurulabilecek. Gerekli şartların tekrar sağlanması için yayıncı kuruluşa 30 gün süre verilecek. Üç ay sonunda kuruluş lisansını kaybedebilecek.

MÜCBİR SEBEPLE LİSANS İPTALİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun uygun gördüğü bir mücbir sebeple yayın lisansı sonlandırılabilecek.

DİZİDEN BİR KISIM ÇIKARILABİLECEK

19. maddenin 3. Bendine göre erişim engelleme kararı alınan bir içerikle ilgili olarak ihlalin gerçekleştiği yayın komple kaldırılabilir, söz konusu kısım da diziden çıkarılabilecek. Yayın sağlayan sitenin tümü de kapatılabilir. İlgili madde şöyle: Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

ÇOCUK KORUMA VURGUSU

Madde 21'e göre internet ortamından yayın lisansı verilen kurumlar çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolü sağlayıcı tedbirler almak ile yükümlü tutuldu.