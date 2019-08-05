İntibak zammı nedir?

Emekli vatandaşların resmi bir açıklama beklediği intibak zammı nedir? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişileri ilgilendiren İntibak Yasası hakkındaki son durumu ve gelebilecek olan zammı araştıranlar için hazırladığımız haber ile en güncel bilgileri sunuyoruz. Özellikle de son dönemde yapılan aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı? İşte bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir.

İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde kanun hükümlerinin temel alınması nedeniyle emekli maaşları karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olan ancak buna rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. İşte bu durumun eşitlenmesi, düzenlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler İntibak Yasası ile gerçekleşecek.

İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak.

Ancak şuan heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.