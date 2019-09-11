iPhone 11 fiyatları ne kadar? Yurt dışından almak mantıklı mı?

Döviz kurlarının artması sonucu art arda gelen zamlarla çoğu vatandaşın artık sadece hayalini kurabildiği Apple, yeni iPhone modellerini tanıttı. Yeni çıkan iPhone 11’in en düşük modelinin fiyatı Türkiye’de yaklaşık 8 bin liradan satılacak.

Türkiye’de başını kapıdan çıkardığı her an vergi ödeyen vatandaş, telefon alırken de aynı durumla karşı karşıya kalıyor. Bir cep telefonu alırken yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV ödeniyor. Zaten telefonları lüks klasmanına sokan da bu vergiler oluyor.

YURT DIŞINDAN ALMAK DAHA HESAPLI

Örnek vermek gerekirse yeni tanıtılan modeller arasında fiyatı en uygun olan 64 GB’lık iPhone 11 modeli, ABD’de 699 dolardan satışa çıkıyor. Güncel dolar kuru ortalama 5.75 olarak kabul edildiğinde bu modelin fiyatı 4 bin 19 TL oluyor.

Bu telefonu yurt dışından getirttiğiniz zaman, ödediğiniz fiyata ek olarak, temmuz ayında 500 liradan bin 500 liraya yükseltilen harç parası ödüyorsunuz. Yani telefonun toplam maliyeti 5 bin 519 TL oluyor. Aynı modeli Türkiye’de almak istediğiniz zaman ise vergilerle birlikte yaklaşık 7 bin 823 TL ödüyorsunuz. Cebinizden de yine yaklaşık 2 bin 304 TL daha fazla çıkmış oluyor.

iPhone 11’in en pahalı modeli olan 512 GB’lık Pro Max ABD’de 1449 dolar yani 8 bin 331 TL’den satışa çıktı. Türkiye’de ise bu telefonu almak isteyen biri, vergilerle birlikte yaklaşık 16 bin 220 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Oysa bu modeli yurt dışından getirdiğiniz zaman 8 bin 331 TL’nin üzerine bin 500 TL de harç ödeyerek 9 bin 831 TL’ye 512 GB’lık bir iPhone Pro Max sahibi olabiliyorsunuz. Ve cebinizde yaklaşık 6 bin 400 TL kalabiliyor.