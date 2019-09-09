iPhone 11 yarın tanıtılıyor… İşte şu ana kadar bilinenler

Apple yarın yeni iPhone'larını tanıtacak. Şu ana kadar bilinenleri sozcu.com.tr okurları için derledik.

İSMİ NE OLACAK?

Yeni iPhone'ların isminin iPhone 11 olması bekleniyor. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun yarın tanıtılmasını bekliyoruz. 9to5 Mac isimli internet sitesine göre ise iPhone'ların isimleri iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak.

FİYATI NE OLABİLİR?

iPhone 11'in başlangıç fiyatının 1000 dolar olması bekleniyor. Telefon Türkiye'de yeni yüzde 50'lik ÖTV ile birlikte 11 bin TL civarında satışa çıkacak.

KAMERASI NASIL?

iPhone 11 Pro'nun 3 arka kamerası olması bekleniyor. Birinci kamera geniş açı sağlayacak, ikincisi ultra geniş açı verecek üçüncü kamera ise yakınlaştırma sağlayacak.

Ön kamera 7 megapikselden 12 megapiksele çıkarıldı. Ön kamera ile birlikte saniyede 120 kare ağır çekim yapılabilecek.

ŞARJI NE KADAR GİDECEK?

iPhone 11'in kasasının büyümesi ve dolasıyla bataryasının da büyümesi bekleniyor. iPhone'un bataryası yüzde 20-25 büyüyecek. Şu ana kadar en fazla batarya ömrü olan cihaz iPhone XR idi. iPhone XR'ın 11 saat batarya ömrü bulunuyor. iPhone 11 serisinin kutusundan klasik lightning şarjın yanı sıra USB-C şarja uyumlu yeni bir kablonun da çıkması bekleniyor.