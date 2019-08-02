iPhone satışları düşmeye devam ediyor

Apple hisselerinin yükselmesiyle piyasa değerine 40 milyar dolar daha ekleyerek 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ikinci kez aştı.

Piyasa değerine göre dünyanın en değerli şirketi olan Apple son açıkladığı bilançosundaki güçlü servis gelirleriyle dikkat çekiyor.

Apple bir süredir satılan iPhone sayılarını miktar olarak açıklamazken Business Insider'ın haberine göre iPhone satışları dünya genelinde yüzde 12 düşerek 26 milyar dolar seviyesine geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde iPhone satışları yüzde 17 düşmüştü.

NET GELİR DE AZALDI

Apple'ın yılın ikinci mali çeyreğinde elde ettiği net gelir bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 düşüşle 10 milyar dolar oldu.

Apple'ın satışlarını sadece Kuzey ve Güney Amerika kıtaları, Avrupa, Çin, Japonya ve geri kalan Asya-Pasifik ülkelerinde artırdığı gözlendi.

Mac bilgisayarın üçüncü mali çeyrekte yüzde 11 artarken iPad satışları yüzde 8 arttı. Apple giyilebilir teknolojiler ve ev ürünlerinde ise satışlarını yüzde 50 artırdı. Apple Watch ve Air Pods'dan gelen destekle bu alandaki satışlar 5.5 milyar dolara dayandı.