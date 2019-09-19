Faizlerin düşmesi ipotekli konut satışlarını uçurdu

TÜİK konut satış istatistiklerini dün açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu.

Bültende dikkat çeken başka bir veri de ipotekli konut satışları oldu. İpotekli konut satışına kredi çekerek alınan konutlar anlamına geliyor. Bu rakam Ağustos 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 oranında artış gösterdi. Geçen ay Türkiye genelinde 34 bin 148 adet ipotekli konut satışı gerçekleşirken, 2018 yılının Ağustos ayında bu rakam yüzde 67.1 oranında gerilemiş ve toplamda 12 bin 743 adet konut satılmıştı.

FAİZLERİN İNDİRİLMESİ ETKİLİ OLDU

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın tartışmalı bir şekilde görevden alınması sonrası göreve getirilen Murat Uysal Temmuz ve Eylül aylarında yapılan PPK toplantılarında art arda iki defa faiz indirimine gitti. Uysal, göreve geldikten sonraki ilk toplantısında faizi 425 baz puan, ikinci toplantıda ise 325 baz puan düşürerek 24 seviyesinden 16.50 seviyesine çekti. Konut satışlarında yaşanan bu artışta faizlerde yaşanan bu düşüş etkili oldu.

Türkiye’de yaşanan ekonomi kriz 2018 yılının Ağustos ayında zirveye çıkmıştı. Merkez Bankası Haziran 2018’de yaptığı toplantıda faizi 16.50’ye çekmiş ve politika faizi Eylül 2018’e kadar bu seviyede kalmıştı. Döviz kurlarının zirveye çıktığı Ağustos 2018 tarihinden sonra, Eylül ayında yapılan ilk PPK toplantısında politika faizi 24 seviyesine yükselmişti.

BANKALAR ART ARDA FAİZ İNDİRDİ

Merkez Bankası’nın faizleri indirmesinin ardından özel bankalar ile kamu bankaları da art arda faiz indirimine gitti. Şu ana kadar İş bankası, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Türk Eximbank, Kuveyt Türk, Türk Ekonomi Bankası faizlerde indirime gittiğini açıkladı.