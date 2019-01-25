İran parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdel Nasser Hamati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, paradan 4 sıfır atmanın kolay olmadığını, yeni kağıt paranın eski para biriminin yerini almasının 2 yılı bulacağını söyledi.

Enflasyonun paranın değerini yüzde 50 düşürdüğünü belirten Hamati, “Paranın metal değeri finans değerinden yüksek hale geldi. 500 tümen kağıt paranın baskı maliyetinin 400 tümen oldu” dedi.

2017’DE BİR SIFIR ATMIŞTI

İran Merkez Bankası 2017'de de paradan bir sıfır atmıştı. İran hükümeti bankacıların önerisini kabule ederek paradan 4 sıfır atarsa bir milyon riyal 100 riyale eşit olacak.

Enflasyonun yüzde 30 artması sonucunda Amerikan doları İran'ın para birimi karşısında yüzde 221 oranında değer kazandı. 2017 yılında 34 bin riyal olan 1 Amerikan dolarının değeri 110 bin İran riyaline yükseldi.

AA