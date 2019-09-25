İran, Rusya ve Türkiye ile ticaretinde dolar kullanmıyor

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın internet sitesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, “Şimdi bu ülkelerle dolar ile ticari iş birliği yapmıyoruz. Euroyu gerçekten bir kaldıraç olarak görüyoruz, bu nedenle iki ülkenin ulusal para birimi dalgalanırsa, karşı taraf zarar görmeyecektir” dedi.

'Bu, doların kademeli olarak ticaretin dışında kalmasına neden olacak ve şimdi birçok ülke, ABD’nin ticareti kontrol etmemesi için ulusal para biriminde işlem yapmaya hazır’ diyen Himmeti, ‘Şimdi Rusya ile yapılan tüm ödemeler iki ülkenin ulusal para birimlerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye ile ticaretin yaklaşık yüzde 30-40’ı ulusal para biriminde ve geri kalanı da euro cinsinden yapılıyor' ifadelerini kullandı.

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