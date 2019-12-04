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Irishman, ABD’de sinema sektörünü vurdu mu?

Netflix'in bugüne kadarki en iddialı yapımı The Irishman'in ABD ve Kanada'da sinema sektörünü vurduğu iddia ediliyor. Filmin, Şükran Günü'nde vizyona girdiği hafta ABD ve Kanada'da sinema bileti satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldı.

Sozcu.com.tr
11:03 -
Haberler Ekonomi

ABD'de Şükran Günü haftası ve onu izleyen hafta sonu vizyona giren yeni sinema filmleri büyük film sezonunun başladığına işaret ediyor.

Comscore'un verilerine göre bu yıl ABD ve Kanada'da Şükran Günü döneminde sinema bileti satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldı.

New York Times'ta yer alan habere göre sinema bileti satışının azalmasında en büyük etken Netflix…

Özellikle Netflix'in belki de gelmiş geçmiş en büyük yapımı The Irishman'in bu Şükran Günü sezonunda vizyona girmesinin sinema bileti satışlarını düşürdüğü ifade ediliyor.

Irishman’in oyuncu kadrosunda Joe Pesci, Robert De Niro ve Al Pachino bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Martin Scorsese var.

ABD genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden daha düşük seviyede seyretmesi ve insanların eve kapanmasının da sinemaya gidişleri azalttığı üzerinde duruluyor. Netflix şu ana kadar The Irishman'in ne kadar izlendiğine ilişkin bir rakam paylaşmadı.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Box Office Türkiye'nin rakamlarına göre Türkiye'de 2018 yılında 70 milyon 409 bin sinema bileti satıldı. Sinema filmlerinden toplamda 896 milyon TL hasılat elde edildi.

2019 yılında şu ana kadar 862 milyon 252 bin TL'lik hasılat elde edildi. 52 milyon 780 bin sinema bileti satıldı.

ABD film Kanada New York oyuncu Robert De Niro sinema Türkiye
Son güncelleme: 11:19 04.12.2019
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