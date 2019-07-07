İş adamları bir araya geldi, kendi sanayi sitelerini kurdu

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde yapımı yüzde 95 tamamlanan Samsun Güney Küçük Sanayi Sitesi, bu yılın sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye’de aynı ölçekte ve standartlarda eşi olmayan sanayi sitesi yaklaşık 300 milyon lirayı harcandı. 95 iş adamının oluşturduğu kooperatif tarafından tamamen üyelerin kendi öz kaynakları ile yapılan site için devletten hiçbir katkı ve kredi kullanılmadı.

MALİYETİ 300 MİLYON LİRA

Samsun Güney Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Öğretici, kooperatifi 2009 yılında kurduktan sonra sanayi sitesinin inşaatına başlamak için 6 imar, istimlak ve proje işlerini beklediklerini belirterek, “2015 yılında inşaatına başladık. 14 milyon 500 bin lira arsa bedelini büyükşehir belediyesine ödedik. Sanayi Sitemiz 165 bin metrekare alan üzerine kuruludur. Bunun 110 bin metrekaresi kapalı alandır. 130 dükkanımız var. Her dükkan bin 210 metre arsa üzerine 880 metrekare kapalı alan olarak ürettik. Yaklaşık 300 milyon TL yatırım yaptık. Şu ana kadar hiçbir kredi kullanmadan, kendi imkanlarımızla yaptık. 2019 yılı sonunda iskanlarımızı alarak taşınacağız” diye konuştu.

İHTİSASLAŞMAYA GİTTİK

Sanayi sitesinde keresteciler, mobilyacılar, plastik demir doğramacılar inşaat ile ilgili üretim yapan tüm firmaların yer alacağını da söyleyen Öğretici, “Samsun’daki sanayi sitelerinin çok yetersiz olması, dükkan kapasitesi büyüklüğü bakımından mevcut yerlerinin sanayi olma özelliğini kaybetmesi nedeniyle ihtiyaca cevap verebilecek, ihtisaslaşmaya gittik. İhtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde planlar yaptık. İnşaat ile ilgili tüm firmalar yer alacak. Bakanlık kredisine başvuru yaptık. Ancak, bakanlığın 2018 yılında yeterli bütçesi olmadığından zaman kaybına neden olmaması için vazgeçtik” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE TEK

Türkiye’de bu ölçekte bu standartlarda ve kalitede aynı ölçekte başka bir sanayi sitesinin bulunmadığını da ifade eden Öğretici “Kaliteden taviz vermeden iç ve dış düzenlemesiyle örnek bir sanayi sitesi yaptık. Samsun’da yeni istihdam sahaları üretmek ve yapılacak sanayilere de örnek olmasını istedik. Zor şartlara rağmen inşaatımızı yüzde 95 seviyesine getirdik. Şuanda elektrik temini ile ilgili olarak altyapı ve belediyenin yollarımızı asfalt hale getirmesini bekliyoruz. Yıl sonu itibari ile de yeni işyerlerimize taşınarak daha fazla istihdam sağlayarak, üyelerimize daha iyi şartlar sağlayarak sanayi sitesini oluşturuyoruz” dedi.