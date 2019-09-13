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İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

14:50 -
Haberler Ekonomi
İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranı uygulayacak” denildi ve kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası´nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

2 PUANA ULAŞAN İNDİRİM

Ayrıca Merkez Bankası’nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank bugün TL kredi faiz oranlarında 2 puana ulaşan indirime gittiğini açıklamıştı.

AA-REUTERS

faiz Türkiye
Son güncelleme: 14:56 13.09.2019
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