İş Bankası’nın nakit kâr dağıtmasına izin verilmedi

BDDK, İş Bankası'nın hissedarlarına nakden kâr payı dağıtmasına izin vermedi. Banka kâr payı ödemesini genel kurulun onayına sunacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İş Bankası’nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı; İş Bankası 2018 yılı net karından kar payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

KAP’ta yer alan açıklamada, “Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır” denildi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK NET KÂRI 1.2 MİLYAR

İş Bankası’nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

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