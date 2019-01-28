Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İş başvuru kuyruğu yola taştı

Türkiye'nin yeni simgesi bu kuyruk! Kuyruğun adı '6 aylığına da olsa iş umudu kuyruğu...' Son günlerde İstanbul'dan Ardahan'a, Samsun'dan Mersin'e kadar hemen her kentimizden uzun uzun geçici iş kuyruğu haberleri ve kadınlı erkekli bekleyen binlerce insanın fotoğrafları geliyor. Son örnek ise Tokat'tan bugün geldi. Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Başvuru çok olunca, kuyruk yola kadar uzadı.

14:50 -
Haberler Ekonomi

İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında 6 ay görevlendirilmek üzere toplam 1500 kişinin işe alınacağını duyurdu. Maaş ve sigortanın İŞKUR tarafından karşılanacağı belirtildi.

resimid_7322916

Geçici iş için başvuruda bulunmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, İl Müdürlüğü önünde bulunan yola kadar uzadı. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Başvuruların 1 Şubat’a kadar devam edeceği öğrenildi.

 

 

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:12 28.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more