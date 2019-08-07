İş beğenmeyen vatandaşın sosyal yardımı azaltılacak

Geçen temmuz ayında yer alan 11. Kalkınma Planı'nında yer alan önemli başlıklardan biri sosyal yardımların daha etkili kullanılması oldu. Hükümet dönem dönem sosyal yardımları fazla dağıtıp devlet bütçesine zarar verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Geçen temmuz ayında yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı'nın 2.3.8 maddesinde Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele başlığı altında sosyal yardımların nasıl işsizliği engelleyecek ve daha etkili kullanılabileceği üzerinde tespitlerde bulunuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği rakamlara göre Türkiye’de 10 milyon insan sosyal yardım alıyor. 30 milyon insan ise ‘yoksul’ kategorisinde.

YARDIM BELLİ KOŞULLARDA VERİLECEK

İlgili başlığın ‘politika ve tedbirler' kısmında sosyal yardım alan kişilerin çalışabilir durumda olanlara yardımların belli koşullarda verilmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Planda sosyal yardım alanlardan çalışılabilir olanların iş gücü piyasasına yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İŞİ ÜÇÜNCÜ KEZ KABUL ETMEYENİN YARDIMI AZALTILACAK

Aynı zamanda 11. Kalkınla Planı'nında İŞKUR tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımlarının bir yıl süre ile kademeli olarak azaltılacağı belirtildi.

‘GEÇERLİ BİR SEBEP OLMAKSIZIN…’

Planda yer alan 625.2. maddede şu ifade yer aldı: İstihdama yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından geçerli bir sebep olmaksızın İŞKUR tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kademeli olarak azaltılacaktır.

Türkiye'nin kırsal kesimlerinde sosyal yardımlara erişimin kolaylaştırılacağının altı çizilirken belediye gibi yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün artırılacağı bildirildi.

YOKSULLUK ORANINDA AZALMA BEKLENİYOR

Kalkınma Planı'nda yer alan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 20.1 olan Göreli Yoksulluk oranının 2023 yılında yüzde 18.0'a indirilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE VERİLEN SOSYAL YARDIMLAR



Gıda yardımı, yakacak yardımı, eşi vefat eden kadına aile yardımı, asker ailesi yardımı, Öksüz, yetim yardımı

Asker çocuğu yardımı

Doğum yardımı

Elektrik yardımı

Eğitim yardımı

Öğle yemeği yardımı

Sağlık ve gebelik yardımı

Kronik hastalara yardımı

Çoklu doğum yardımı

Cihaza bağımlı hastalara yardım

Terör zararı yardımı

Sosyal uyum yardımı

Yaşlılık aylığı yardımı

Engelli aylığı yardımı

Engelli yakını yardımı

Silikozis hastalarına yardım

Evde bakım yardımı