İş dünyasından 10 Kasım mesajları

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/FquLqrDUSt — TÜSİAD (@TUSIAD) November 10, 2019

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında saygı ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün nesilden nesle aktarıldıkça büyüyen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirası, Cumhuriyetimizin güvencesi, ülkemizin geleceğidir.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında saygı ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün nesilden nesle aktarıldıkça büyüyen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirası, Cumhuriyetimizin güvencesi, ülkemizin geleceğidir. https://t.co/D5bD3ul5kn — Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) November 10, 2019

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, 81. ölüm yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, 81. ölüm yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. #10Kasım#İstanbulTicaretOdası pic.twitter.com/Ytj39e2fke — İTO – İSTANBUL TİCARET ODASI (@itokurumsal) November 9, 2019

ANKARA TİCARET ODASI

Ankara Ticaret Odası ise 10 Kasım paylaşımında, “Türk milletinin istiklâl mücadelesinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin istiklâl mücadelesinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. #AnkaraTicaretOdası #ATO #10Kasım #Atatürk pic.twitter.com/qfk6yDUtXw — Ankara Ticaret Odası (@ATOkurumsal) November 10, 2019

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı paylaşımda, “Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz…” ifadelerine yer verdi.

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 10 Kasım mesajında, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz…” ifadelerini kullandı.