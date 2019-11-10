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İş dünyasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. İş dünyası da yaptıkları paylaşımlarla Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. İşte iş dünyasının 10 Kasım mesajları.

Sozcu.com.tr
12:01 -
Haberler Ekonomi
İş dünyasından 10 Kasım mesajları

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında saygı ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün nesilden nesle aktarıldıkça büyüyen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirası, Cumhuriyetimizin güvencesi, ülkemizin geleceğidir.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, 81. ölüm yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verildi.

ANKARA TİCARET ODASI

Ankara Ticaret Odası ise 10 Kasım paylaşımında, “Türk milletinin istiklâl mücadelesinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı paylaşımda, “Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz…” ifadelerine yer verdi.

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 10 Kasım mesajında, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz…” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 12:13 10.11.2019
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