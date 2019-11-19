İş gücüne katılım arttı, çalışan insan sayısı azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü AKP Grup toplantısında yaptığı açıklamada işsizlik sorununa da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizlikteki yükselişin iş gücüne katılım oranının eskisine göre çok fazla artması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Mesela 2002 yılına göre 2018'e kadar olan dönemde iş gücüne katılma oranında 3.6 puanlık bir artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6.3 puanı buluyor. Toplam istihdam oranındaki artış 3 puanı bulmasına rağmen iş gücüne katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değil. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI NEDİR?

Önce iş gücüne katılımın ne demek olduğunu açıklayalım. TÜİK, işsizler ve halen çalışmakta olan insanların sayısını, çalışma çağındaki nüfusa bölerek işgücüne katılım oranını tespit ediyor.

Son beş yılın ağustos dönemi istatistiklerine bakıldığında Ağustos 2015'te yüzde 52.1 olan iş gücüne katılım oranının Ağustos 2019 döneminde yüzde 53.9'a çıktığı görülüyor. Geçen yıl ise iş gücüne katılım krizin ciddi şekilde hissedildiği Ağustos döneminde yüzde 54.3’tü.

SON 3 YILDA 947 BİN İŞGÜCÜNE KATILDI

2017 yılı Ağustos döneminde iş gücündeki insan sayısı 32 milyon 233 bin iken 2019, Ağustos döneminde iş gücündeki insan sayısı 33 milyon 180 bine çıktı. Yani son üç yılda iş gücüne katılan insan sayısı 947 bin kişi arttı.

Peki ya çalışan nüfusa ne oldu? TÜİK rakamlarına göre 2017 yılının Ağustos döneminde 28 milyon 828 bin kişi çalışırken, 2019 yılının Ağustos döneminde çalışan kişi sayısı 28 milyon 529 bine indi. Yani çalışan sayısı 299 bin kişi azaldı!

Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi iş gücüne katılım oranı geçen yıla göre bu yıl azalmasına rağmen son yıllarda artıyor fakat mevcut çalışan sayısı da azalıyor.