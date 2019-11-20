İş için sağlık raporu nereden alınır?

Bazen iş değişikliğinde yeni başlanacak iş yerine verilmek üzere bazen de çalışma hayatına yeni başlayanların iş yerine verilmek üzere istenen sağlık raporu özellikle son dönemlerde vatandaşlar tarafından sık sık aranan konulardan biridir. Az, orta ve çok tehlikeli olmak üzere tüm iş yerlerinde işe giriş belgelerinin arasında istenen sağlık raporunu almak isteyen vatandaşlar raporu nerden alacaklarını araştırıyorlar. Peki, iş için sağlık raporu nerden alınır? Özel hastanelerden sağlık raporu alınır mı? Aile hekiminden alınan sağlık raporu iş yerinde kabul edilir mi? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş yeri sahipleri yani işverenler, bünyelerinde çalışan kişilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık risklerini dikkate alarak sağlık kontrollerini zorunlu tutmak ve bunu sağlamakla yükümlülerdir. Bu sebeplerden dolayı işe yeni başlayacak olan çalışandan doktor raporu talep ederler.

İlk defa işe başlayacak olan, iş değişikliği yapan, iş kazası ya da meslek hastalığı veya başka sağlık sebeplerinden dolayı tekrarlanan işten uzaklaştırılma gibi durumlar sonrası işe dönüşlerde sağlık raporu talep eden işverene bu raporu sunmak zorunludur.

İşe ilk defa başlayacak olanlar için talep edilen sağlık raporu işin niteliklerine uygunluğunu tespit ederek, yaşanılabilecek çeşitli risklerin ortaya çıkmasını sağlamak için gereklidir. Orta ve çok yüksek tehlikeli sınıflarda çalışacak olan işçiler, yapacaklara işlere uygun olduklarını sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin vereceği sağlık raporuyla desteklemek zorundadırlar.

Peki, bu sağlık raporu nereden alınır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sağlık raporu hakkında yapılan son değişikliklerden sonra raporun iş yeri hekiminden alınması kararı verildi. Hem rapor alımını daha düzenli bir hale getirmek hem de daha kontrollü rapor alımını sağlamak için verilen bu karar sonrası eğer iş yeri hekiminin vereceği sağlık raporuna itiraz edilmek istenirse, itirazlar ve yeni rapor alımı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hakem hastanelerinden yapılacak. İtiraz sebebiyle hakem hastanelerinden çıkacak sonuç ise kesin karar olarak kabul edilmektedir.

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