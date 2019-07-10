İş Konuşuyoruz 35. Bölüm : Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün

Kamera : Kubilay Altuğ

Kurgu : Korhan Topçuoğlu

-Yerli otomobil markamızın olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yerli marka olmaması konusu tabi ki memleketin ihracatıyla üretimiyle çok bağlantılı bir konu değil. O yüzden matematik açısından baktığımız zaman, bizim için büyük bir kayıp olmamakla birlikte iş sürekliliği açısından bir markamız olsaydı zamanında yapılan yatırımlar doğrultusunda, iyi olurdu diyebilirim.

-Ülkemizdeki köklü üreticiler neden bir marka oluşturmadılar?

Bu soru geniş bir soru. Öncelikle konjonktürel olarak cevaplamam lazım; Bir markanın oluşturulabilmesi hem de otomotiv sanayi gibi çok zor bir sanayide konjonktüre uygun olması gerekir. Şimdi şöyle bir inceleyelim, Dünya otomobil işine 100 yıl önce başlamış, biz 1960’larda başladık dolayısıyla arada geçen o 70 yıl civarında süre otomobilin esasen markalarının, patentlerinin oluşturulduğu verimli olan süre. Şimdi biz ise otomotiv sanayini 60’larda kurduk. 60’lardan bugüne kadar gelirken de neler başardık biraz ondan bahsedeyim. Şu anda biz AB’de satılan araçların yüzde 50’sini, ticari araçlar olarak söylüyorum, Türkiye yapıyor, Türkiye’den gidiyor. Bu muazzam bir şey… Yani sorunuzu zaten yerli araç üretimi olarak almıyorum ben, yerli marka olarak alıyorum. Yerli üretim açısından biz zaten dünyada parmakla gösterilecek seviyedeyiz.

-Yerli otonun %100 yerli olması için ne diyorsunuz?

Ben olaya hissi açıdan bakmıyorum. Bu markayla ben ne yapacağım? Know-How’ın ne kadarını elimde tutacağımı ne kadarını dışarıdan alacağım? Olaya bu şekilde baktığımız zaman esasen resim biraz daha farklı. Sadece otomotivde değil esasında diğer sektörlerde de böyle. Dolayısıyla burada markanın o memlekete, birincisi o şirkete arından da memlekete ne kattığını düşünmek lazım. Ben olaya tamamen bu açıdan bakılması taraftarıyım.

-Volkswagen’in Türkiye’de yatırımı olacak mı?

Kulağımıza gelen şeyler bizim de basında okuduğumuz şeyler. Bunun dışında bir bilgimiz yok! Bir yatırımın Türkiye’ye gelmesi için tek bir neden yok tabi. Yani sadece Türkiye’de Avrupa’ya yakın olması, belli maliyetlerin daha uygun fiyatlarda olması, daha esnek olmamız falan gibi bir sürü neden var ama bunlar tek başına yeterli değil. Yatırım teşvikleri, devletin bu işe bakış açısı, bu ülkede üretilen şeyin bu markanın satacağı ülkelere olan lojistik bağlantısı, teknoloji altyapısı yani gerçekten çok fazla girdi var. Her birininde hemen hemen eşit miktarda ağırlığı var. Umarım böyle bir yatırım Türkiye’ye gelir. Hepimiz çok mutlu oluruz.

-VW yatırımı için Sırbistan’dan bir açıklama gelmişti, sizce biz yatırımı böyle çekebilir miyiz?

Ben burada Türkiye’nin pozisyonunu çok doğru buluyorum! Bu işler öyle daha ciddi bir boyuta gelmeden basının önünde paylaşılacak konular değil! Bence burada Türkiye’nin konumu çok doğru. Sizin sorunuzun içindeki bir durumu düzeltmem lazım, bunu içeriden bilen birisi olarak söylüyorum! Sayın bakanımız bu konuyu ilk elden takip ediyor, çok ciddi bir şekilde takip ediyor, çok büyük destek veriyor. Gerçekten bu işin önünü açacak yani hemen hemen ne soru sorulduysa hepsi için olumlu cevap verdiler! Bu konuda hiçbir endişe ve sıkıntı yok.

-Otomotiv pazarı tekrar milyon adetlik satışlara ne zaman ulaşır?

Bu kadar büyük bir düşüşten sonra önümüzdeki sene olmaz! Muhtemelen 2021’dir.

-Türkiye'nin üretim performansı 2019 yılında nasıl olacak?

Her şey yolunda mı sorusunu şöyle cevaplayayım, Türkiye’deki pazarın yüzde 60 gibi bir daralması var. Bu ölçüde üretimde bir etkilenme yok, çok şükür. Onunda nedeni ihracat. İhracat bizi ciddi miktarda kurtarıyor. Az önce söyledim üretilenin yüzde 85’ini yurt dışına satıyoruz, OSD üyeleri olarak. Bu nedenle yıl içinde pazarın yüzde 60’a yakın daralmasına karşılık toplamdaki üretim o kadar tabi ki etkilenmiyor. Yüzde 14-15 oranında bir azalma olacağına dair öngörümüz var. İhracatta ise her ne kadar bizi kurtarıyor desem de yine de yüzde 1-2’lik bir azalma var hatta bazı aylarda 4’e de yaklaşıyor. Buradaki en önemli konu Avrupa’daki ekonomik istikrarın sürmesi. Orada işler iyi devam ettiği sürece biz yinede üreticiler olarak Türkiye’deki iç pazarın daralmasına rağmen çarkları çeviririz.

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-Ticari araç üretimi ve Avrupa'ya ihracat noktasında 1.liği koruyacak mıyız?

Şu andaki gidişata göre evet! Bunu korumamız kollamamız gerek, ben heryerde ticari aracı mücevhere benzetiyorum. Ticari araç Türkiye’nin gerçekten bir mücevheri, bu mücevheri parlatmamız lazım, pamuklarla tutmamız lazım.