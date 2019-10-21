İş Konuşuyoruz 39. Bölüm: Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu

KAMERA: Kubilay Altuğ KURGU: Korhan Topçuoğlu

Sizi tanımayan okurlarımız için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Ben 50 yaşındayım. 25 yıla yakın bir süre birçok şirkette yöneticilik yaptım. Daha sonra Tavuk Dünyası’nda göreve başladım. 2017 yılından bu yana da Tavuk Dünyası’nın CEO’luk görevini yapmaktayım.

Bugün itibari ile 200 şubeye ulaştınız… 2019 yılı bu anlamda beklentilerinizi karşıladı mı? 2019 yılında tüketicinin davranışlarında bir değişiklik görüyor musunuz?

2019 yılı kolay bir yıl değil. 2018 yılından itibaren başlayan bu dövizdeki ekonomik dalgalanmalar iş yapmayı bir miktar daha zorlaştırdı. Biz kendimize 2019 yılında da hiç olmadığı kadar büyük hedefler koymuştuk. Hâlâ bu hedeflerin arkasında duruyoruz. 2019 yılı içerisinde hedeflerimizi revize etmedik. Beklentilerimizin tabiki bir miktar altındayız. Türkiye’nin gelişimi ile birlikte, gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz zaten her yıl 3 ve 5 yıllık planlarımızı gözden geçiririz ve gelecek yılın bütçesini yaparız. Biz 2020 yılında ve 2021 yılları arasında 300. restoranı açma hedefimiz var.

2019 yılında tabi ekonomik dalgalanmaları gördük. Özellikler gıda fiyatlarındaki bu dalgalanmalar bizim fiyatlandırmalarımızı ve müşterinin bakış açısını etkiliyor. Ekonomik dalgalanmalar sonucunda müşterilerin dışarıda yemeye ayırdığı bütçede bir azalma gözlemledik. Artık daha az dışarıda yeme, birkaç öğünü evde yeme gibi müşterilerimiz tarafından gözlemlediğimiz datalar içerisinde… Biz dışarıda yeme alışkanlığının biraz daha yavaş değişeceğini düşünüyorduk ama bu sene özellikle ucuz markalara bir miktar kayış var. İnsanlar daha ekonomik ürünleri tercih ediyorlar. Evde yemeyi tercih ediyorlar.

Türkiye’de işsizlik büyük bir problem. Siz de firma olarak yeni mağazalar açıyorsunuz? Şu an kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? 2020 yılında kaç kişiye daha istihdam sağlamayı planlıyorsunuz?

Tavuk Dünyası hızlı ama sağlam büyüyen bir marka. Bugün için Tavuk Dünyası’nda 4 bin kişinin üzerinde çalışanımız var. Önümüzdeki senelerde de 1000 kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyoruz. Bu sayının önemli bir kısmı restoran tarafından gelecek.

Ayrıca bizim Şekerpınar’da bir üretim tesisimiz, merkez mutfağımız var. İkinci bir merkez mutfağımızı da Ankara’da devreye alacağız. Orada da yaklaşık 5 bin metrekare içerisinde bir yeni üretim tesisimizi hayata geçireceğiz. Yani Ankara’da da bir istihdam sağlıyor olacağız. Benim öngörüm 2020 yılında 1000 arkadaşımız bizimle çalışacaktır diye düşünüyorum.

Tavuk Dünyası olarak günlük kaç kilogram tavuk eti satışı yapıyorsunuz? Bu konudaki 2020 yılındaki hedefleriniz nelerdir?

Biz her geçen gün yeni müşteriler kazanan bir markayız. Yeni restoranlar açıyoruz. Bugün için baktığımız zaman günlük 16 ton civarında bir tavuk satışımız var. Tabak bazında ise 65 bin tabak olarak düşünebiliriz. Tabi bunun yanında biz kırmızı ette satıyoruz. Tavuk Dünyası olarak biliniyoruz ama bizim köftemiz var, çok lezzetli kırmızı et tabaklarımız var. Onlarla birlikte de bu yaklaşık 18- 19 tonlar civarına çıkıyor. Önümüzdeki yılda 20 tonu aşacağımızı planlıyoruz.

Kârlılık oranınızı geçen yıllar ile karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo var?

Tavuktaki enflasyon geçen yıl yüzde 40’ın üzerinde arttı. Patates keza geçen yıl çok ciddi artan ürünler arasındaydı. Enerjiye gelen zamlar ortada… Müşterilerimizin alım gücüne göre biz fiyatlandırmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Peşin alma yoluna gidiyoruz. Zaman zaman kârlılık seviyemizi tutturabilmek için stok seviyemizi artırıyoruz. Ama tabiki bir miktar kârlılıklarda erimeler söz konusu…

Önümüzdeki günlerde veya 2020 yılında menülerde yeni tatlar görecek miyiz?

Bunlar sürpriz konular. Bugünden bunu söylemesi çok zor çünkü bizim bir ARGE mutfağımız var ve ARGE mutfağımızdaki şefimiz her yıl en az bir iki tane yeni lezzeti menümüze eklemek istiyor. Bizim de hedeflerimizden bir tanesi bu zaten. Biz hem yerel lezzetleri hem dünya mutfaklarını takip ediyoruz. Bizim menümüze dikkat ederseniz Alinazik de var Chili lokumu da var. Cafe De Paris’te var Şefin Tavası da var. Menümüze o seneki trend olabilecek ürünleri eklemeye çalışıyoruz. Her yılda bu lezzetlere bir iki tane katıyoruz.

Bu sene mesela yılın ortasında daha çok salata kattık. Neden çünkü müşterilerimizden çok fazla talep geldi.4 yeni salatayı menümüze kattık. Ocak- Şubat gibi de yeni menümüz olacak. 8-10 tane yeni ürün üzerinde çalışıyoruz. Bunların hepsini de müşterilerimize tattırıyoruz. Hiçbiri benim zevkime göre veya şefimizin zevkine göre olmuyor. Bazen benim çok favori gördüğüm ürünler müşterideki testlere tabi tutulduğu zaman orada yeteri kadar başarılı not almıyor. Dolayısıyla biz o ürünü rafa kaldırıyoruz veya geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla önce müşteri karar veriyor. Tavuk Dünyası olarak her sene 7-8 tane ürünle yeni yıla giriyoruz ama bu ürünlerden bazen 2 tanesi seçiliyor bazen hiç seçilmiyor.

ARGE mutfağınızda kaç kişi var?

ARGE mutfağımızda şuan 3 kişi var. Yeni menüler için bu üç arkadaşımızın elinden çıkıyor.

Tavuk Dünyası’nda sizin en sevdiğiniz menü hangisi?

Bu çok zor bir soru… Ben bütün hepsini seviyorum. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem.. Açıkçası biraz moduma göre değişiyor. O gün acılı bir şey canım istiyorsa FülFül yada acılı butu tercih ediyorum. Kremalı bir ürün istiyorsam Kekiklim veya Labiate gibi ürünleri tercih ediyorum. Daha böyle az soslu bir şey istiyorsam soslu tavuğumuz veya Şefin Tavası’nı istiyorum. Aslında biraz o günkü modum belirliyor diyebiliriz. Çünkü bunların hepsi çok farklı tatlar.. Tavuk Dünyası müşterilerine de sorduğunuz zaman herkesin bir tane favorisi oluyor ama bakıyoruz ki herkes yeni tatları da deniyor. O favorisi de zaman içerisinde değişiyor. Bizim üç tane ödüllü ürünümüz var. Şefin tavası, Kekiklim ve Közlüce.. Brüksel’deki Uluslararası Lezzet ve Kalite Derneği tarafından da 3 yıldız gibi 90’ın üzerinde not alarak önemli başarıya imza atmış ürünler. Satış rakamlarına da baktığımızda bu ürünler daha fazla ön planda.

Nasıl bir yöneticisiniz?

Genel olarak baktığınızda demokrat daha paylaşımcı ,sorumlulukları delege eden herkesin görüşünü almaya önem veren bir yöneticiyim.

Sosyal medyaya günlük kaç saatinizi ayırıyorsunuz?

Gününe göre değişiyor. Bazen birkaç gün giremediğim oluyor. Minimum yarım saat, 45 dakika geçiriyorum diyebiliriz.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız bizimle paylaşır mısınız?

Uluslararası bir şirkette görev yaparken yurt dışına gitmiştim. O yurt dışındaki konferansta da Türkiye o zaman çok gözde bir ülke değildi. O zaman çok gücümüze gitmişti. O zaman da kendime kişisel bir hedef koymuştum. ‘Bu konferansta bir kaç sene sonra Türkiye’de başarı ödülü almalı diye…’ Ondan sonra bunu da başardık tabi bu benim için unutulmaz bir andı.

Tavuk Dünyası Rusya’da da GAGAWA ismiyle faaliyet gösteriyor. Sizin gözünüzden Rusya ile Türkiye pazarı arasında ne gibi farklılıklar var?

Rusya kolay bir pazar değil. Rusya iş yapması zor bir pazar. Bürokrasi hat safada.. Biz orada da alışveriş merkezlerinde restoranlarımız açıyoruz. Alışveriş merkezlerinde oldukça ağır şartları var. Biz buna rağmen markalarımızı başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Biz GAGAWA markasıyla yurt dışında büyüme kararı aldık. Orada bugün için 15 tane restoranımız var. 2019 sonunda da 20 restorana ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Hızlı büyüme hedefi içerisindeyiz. Müşteri davranışlarına baktığımızda da Rusya ile Türkiye çok benzer nitelikteler. Buradaki rekabetimiz neyse orada da aynı rekabetle karşı karşıyayız. Ruslar bizim tabaklarımızı çok seviyorlar. Zaten tavuğa karşı bir ilgileri var. Dolayısıyla biz orada bilinirliliğimizi artırdığımız müddetçe ve restoran sayımızı artırdığımız müddetçe orada önemli bir marka olacağımızı bugünden görebiliyoruz.