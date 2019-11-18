İş Konuşuyoruz 42. Bölüm: Domino’s Pizza Türkiye CEO’su Aslan Saranga

2020 yılı yaklaşıyor… Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir?

2019 yılının Haziran ayı sonundan bu yana olumlu bir trend görüyoruz. Enflasyon düşmeye başladı. Kredi faizleri düşmeye başladı. En azından umut veriyor. Bu böyle giderken jeopolitik olaylar ekonomi için bir soru işareti tabi… Fakat ben umutluyum. 2020 yılında Türkiye’nin yavaş yavaş büyümeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü çok dinamik bir ekonomimiz var. Yavaş yavaş toparlanma zamanı, büyümeye başlama zamanı olduğunu düşünüyorum.

Ekonomide yaşanan değişimlerden dolayı ürünlerinizde fiyat ayarlamaları yaparken zorlandığınız oldu mu?

Olmaz olur mu… Gıda enflasyonu geçen sene yüzde 20-25’lere geldi. Ve insanların gelirleri bu oranda artmıyor. Ben her zaman bu zorlukların bir fırsat olabileceğini düşünen bir yöneticiyim. Bu şartlar Türkiye’deki herkes için geçerli. Bizim sektörün çok önemli avantajları var onlara odaklandık. Nedir işte? İnsanlar daha az dışarı çıkıyorlar evlerinde daha fazla oturuyorlar. Bizim için bu bir fırsat. Bu fırsatın iletişimini yapmayı düşündük. Yeni ürünler çıkardık. Pazarlamadan kesmedik. Risk var diye sesimizi kısalım demedik.

İş hayatında zorlandığınız zamanlar oldu mu?

İş hayatı gün içinde de zorlukları olan bir şey ama burada sevdiğiniz şeyi yapmak önemli. Ben işimi çok severek yaptım. Size hem zorlandığım hem de gurur verici günlerimden bir tanesini anlatayım. İlk başlarda uzun seneler kaynak olmadan birkaç dükkanla büyümeye çalıştık. 1996 yılında bir dükkandık. 1997, 1998, 1999’da senede bir kere ABD’ye gittik. Orada bir ödül töreni oluyor. Uluslararası Oscar ödülleri gibi işimizle ilgili ödüller veriliyordu. Tabi giderken çok küçük bir şirket olduğumuz için ben tek başıma gidiyorum. Herkes başarılarını gururla anlatıyor. Biz tabi 1-2 dükkanlayız, kendimi çok mutsuz hissediyorum. Dedim ki ‘Bizim buradan bir ödül almamız lazım.’ Para kazanmak vs umrumda değil. ‘Kesin bir ödül kazanmamız lazım.’ diyorum.

“HEM ZORLANDIĞIM HEM DE MESLEK HAYATIMIN EN GURUR VERİCİ GÜNLERİNDEN BİRİYDİ”

2000- 2001 yılıydı. O zaman 7 dükkandık. Restoran müdürlerini çağırdım. ‘Las Vegas’ta önümüzdeki sene böyle bir faaliyet olacak ben de ödül almak istiyorum. Ne istersiniz benden?’ dedim. O dönemdeki arkadaşlarda bazı isteklerde, bazı taleplerde bulunmuşlardı. Ve gerçekten biz 2002 yılında Las Vegas’ta dünyanın en iyi franchise ödülünü aldık. Çok gururlanmıştım. O dönemden bu döneme her sene bir ödül alıyoruz. Hem zorlandığım hem de meslek hayatımın en gurur verici günlerinden biriydi.

Domino’s Pizza reklamlarında kullandığınız ‘ayı’ figürünün özel bir hikayesi var mı?

Şöyle; yeni bir reklam ajansı arıyorduk. Her reklam ajansı farklı bir konseptle farklı bir fikirle geliyordu. Sonra Serdar Erener, ‘Benim bir fikrim var sana anlatabilir miyim?’ dedi. O da bu ‘ayı’ fikriyle geldi. Ben de ilk başta çok garip karşıladım. Biz pizza markasıyız ‘ayı’ ile ne alakası var. Uyumlu değil gibi düşündüm. Serdar da pizzada ‘ayı’ fikrinin iştahı, lezzeti, genç insanların üniversite öğrencilerinin maç seyrederken aç olduklarını, nasıl hissettiklerini bizim bu logomuza indirdi. İlk önce çok garip karşıladım fakat daha sonra o kadar güzel anlattı ki bende dedim ki kendi kendime, ‘Bu kadar büyük bir reklamcı bir fikre bu kadar çok inanıyorsa. Bu adam bu işi gerçekten istiyor ve ne yapıp edip başarılı olacaktır.’ diye düşündüm. Sonrasında ise el sıkıştık. Bu anlattığım hikaye bundan 6 yıl önce falan oluyor. 6 senedir de Serdar Erener ile hem arkadaş gibiyiz hem de bizim reklam işlerimizi yapıyor. Çok da başarılı işler yaptık onunla birlikte.

2019 yılının sonlarına yaklaşıyoruz…. 2019 yılı hedeflerinizi, beklentilerinizi karşıladı mı?

2018 yılının Ağustos ayından itibaren Türkiye farklı bir döneme girdi. Uzun senelerdir bu kadar yüksek enflasyon, kredi faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönem yaşanmadı.

“BÜYÜME HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK”

Müşterinin alıştığı bazı fiyat noktaları ve bazı ürünler var. Bunlarda değişiklik yaptık ve açıkçası bu biraz bizim dalgalanmamıza sebep oldu. Biz çok böyle genç dinamik bir şirketiz. Şubat ayı ve mart ayından itibaren kafamızda planladıklarımızı devreye soktuk. 2019 sonu itibari ile gayet başarılı bir sene geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sene sonuna kadar 25-30’a yakın dükkan açmış olacağız. Büyümeye devam ediyoruz. Zannediyorum bizim sektörümüzde özellikle pizza sektöründe bizden başka büyüyen firma yok. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Sene sonu itibari ile 550 dükkanı geçeceğiz. Büyüme hedeflerimizi tutturduk diyebilirim. O nedenle 2019 senesi zorlu bir seneydi fakat o zorluk bizim hep daha iyi olmamızı sağladı.

“HER ZAMAN VE HER YERDE BİR FIRSAT VARDIR”

Son bir ürünümüz çıktı Dürümos… Piyasadaki en lezzetli en uygun fiyatlı ürün. 365 gün boyunca uygun fiyatlı ekonomik fiyatlı ürünlerimizi ön plana çıkardık. Sonuç olarak bu şartlar piyasada olan herkes için geçerli. Her zaman ve her yerde bir fırsat vardır biz de onu kovalamaya çalışıyoruz.

Peki tüketici davranışlarında ne gibi değişiklikler gördünüz?

Ekonomi, fiyat bu ikisi çok çok önemli. Çok düşük fiyat artışlarında bile çok önemli düşüşler gördük. Müşterinin alıştığı belli fiyatlar var. O fiyatları kaybetmemeye çalışıyoruz. Yani bu enflasyona rağmen bizim uygun fiyat satışımız hep 9.90 TL oldu. Onu hep korumaya çalıştık. Ekonomi müşterinin tüketiminde çok çok ön planda. Daha pahalı restoranlardan bizim sektöre bir kayış olduğunu gördüm.

Türkiye’de en çok satan pizzanız hangisi?

Bizim en çok sattığımız Bol Malzemos. Bizim Bol Malzemos’un hikayesini anlatayım. Domino’s ilk geldiğinde tabi hep yabancı ürün isimleri vardı. ‘Biz bunu yavaş yavaş değiştirelim Türkiye’ye uygun ürünler yapalım.’ dedik. Arkadaşlarla konuşuyoruz ‘neli pizza, nasıl pizza yapalım’ diye.

Pizza’da ilk senelerde ‘ne istiyorsunuz efendim’ dediğimizde ‘karışık bir şeyler yap yolla bana’ dönüşünü alıyorduk. Biz de dedik ki en karışık pizzayı biz yapalım. Dünyadaki en karışık pizzayı yaptık. Bol Malzemos… 12 malzemeli.. Muazzam bir başarı elde etti. Şu anda Türkiye’de en bilinen ürün markası… Bunun testini de yaptık. Big Mac’ten fazla tanınıyor. Şu anda her satılan 3 pizzadan biri Bol Malzemos.. Bir marka oldu ve çok başarılı.

Yeni nesil girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Yeni nesil süper. Bizim zaman ile karşılaştırdığımız zaman, biz üniversiteden mezun olurken aman bir bankada çalışalım gibi düşüncelerimiz vardı. Şimdiki nesilde ise vizyon çok çok daha iyi. Bence vizyonlarını daha da açık tutsunlar. Muhakkak üniversite zamanında çalışsınlar.