İş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını almak için nereye başvurmalıdır?

İşverenin çalışanının sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmesi yanı işçiyi kovması durumunda, işçinin aklında kazanılmış haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, ekstra maaşını nasıl alacağı ile ilgili birçok soru bulunmaktadır. İşten çıkarılan işçinin, ortaya çıkan yani hakları konusunda neler yapması gerektiğini anlattığımız detaylı haber birçok sorunun da cevabı olacak. Peki, iş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını almak için nereye başvurmalıdır? Kovulan işçinin hakları nelerdir? İşten çıkarılan işçi ne yapmalıdır? İşte haberimizin ayrıntıları…

İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN İŞÇİ TAZMİNATLARINI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMALIDIR?

İşvereni tarafından, işine son verilen çalışanın haklarını alabilmesi için yapması gerekenler kısaca şı şekilde sıralanabilir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi,

– İş sözleşmesinin herhangi bir sebep gösterilmeden sonlandırıldığı,

– Fesih bildiriminde gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile

– Fesih bildirimin tebliğ edilmesinden itibaren en geç bir ay içinde iş mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu ile açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

İşçinin gideceği mahkeme yolunun sonucu olarak işe iade davasını kazanması durumunda, işverenin işe iadesi karar verilen işçiyi başlatmaması halinde mahkeme tarafından saptanan ve işçinin 4 ila 8 ay arasındaki ücreti tutarını tazminat olarak ödemek zorundadır.

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN ALABİLECEĞİ HAKLAR

– İhbar tazminatı

– Kıdem tazminatı

– Birikmiş ücretli izin paraları

– İşten çıkarıldığının bildirildiği güne kadar olan maaşı

– Fazla mesai ücreti

– İşsizlik ödeneği (İŞKUR tarafından belirlenmiş olan şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir)

– İşe iade davası açma hakkı

Eğer fesh edilen iş sözleşmesinin ardından ikale sözleşmesi imzalandıysa,

– İşverenden işsizlik ödeneğinin tamamını

– İşten çıkarılan işçinin anlaşma yoluna gitmesi halinde iş bulana kadarki süre göz önünde bulundurularak 2-3 maaş ödenmesi gibi hakları bulunmaktadır.