İş yerinin kapatılması halinde işçinin hakları nelerdir? 2szcu

Maddi açıdan zor durumda olduklarından dolayı kapatılma kararı verilen iş yerleri, sahipleri için zor bir durum teşkil ettikleri kadar o iş yerinde çalışan vatandaşlar içinde oldukça sıkıntılı zamanlara neden olur. Kapatılan iş yerinden çıkarılan çalışanların akıllarında alabilecekleri haklarıyla ilgili birçok soru var. Eğer kapatılan iş yerindeki çalışanlar başka bir iş yerine nakledilmeyecekse, işverenin bu durumda işten çıkaracağı o çalışanlara haklarını ödemesi gerekmektedir. Peki, iş yerinin kapatılması halinde işçinin hakları nelerdir? İşte vatandaşların son dönemlerde sık sık aradığı konu hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

İŞ YERİNİN KAPATILMASI HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

Bir iş yerinin kapatılması, işverenin kendi isteği ile ya da iflas sonucu işin sonlanması gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum hem iş yeri sahipleri için hem de o iş yerinde çalışan kişiler için oldukça zor bir durumdur. Ancak bu gibi durumlarda kapanan iş yeri ile birlikte işlerinden de olan kişilerin ne gibi hakları vardır? Hangi tazminat ve ödemeleri alabilirler?

Kapanan iş yerinden çıkarılan işçiler;

– Kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Prim

– İkramiye

– Fazla çalışma ücreti

– İzin ücreti gibi mevzuattan doğan haklarının tamamını işverenden talep etmek gibi hakları vardır.

İflasın açıklanmasının ardından işçiler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ancak ihbar tazminatı alamıyorlar…

Bunun yanı sıra kapatılan iş yerinde aynı zamanda toplu çıkartma söz konusu olduğu için iş verenin bu durumu en az 30 gün önceden bildirmesi gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu madde 29'da belirtilen hükümlere göre;

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, iş yeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

*İş yerinde çalışan işçi sayısı:

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Bildirimden sonra iş yeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur. İş yerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve iş yerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.