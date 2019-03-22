İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde ne kadar önce işverene haber vermelidir?

Bir kişi işe başladığında işverene karşı bazı yükümlülüklerin altına girer. İşveren çalışanın sigorta primlerini yatırmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almak gibi yükümlülükleri yerine getiriyorsa işçinin de bazı sorumlulukları bulunmakta. Bu sebeplerden dolayı işveren hiçbir sebep yokken işçisini derhal işten çıkartamaz işçi de geçerli bir sebep yokken işi bırakıp gidemez. Şimdi, işçi işyerinden ayrılmak istediğinde ne kadar önce işverene haber vermelidir? Sorusunun cevabına bir göz atalım…

Kural olarak, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce işçinin durumu işverene bildirilmesi gerekiyor. Yani işçi işten ayrılmak isterse belli bir süre öncesinden durumu işverene yazıyla bildirmelidir.

Sağlık nedenleri, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hareketleri ve zorlayıcı nedenler bunun dışında. Eğer ki işçi işverenin ahlak kurallarına aykırı hareketi, ücretini ödememesi, sağlık koşulları gibi durumlar varsa işçinin işverene belli süre öncesinden haber vermesine gerek yok. Böyle durumlarda işçi, durumu yazıyla işverene bildirip derhal işi bırakabilir.

İŞÇİ AYRILMAK İSTEDİĞİNİ NE KADAR ÖNCE BİLDİRMELİDİR?

Bu süre işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre değişiyor. İş Kanunu Madde 17'ye göre bildirim süreleri aşığıdaki gibidir;

– İşi 6 aydan az süren bir işçi için, bildirim işten ayrılmadan 2 hafta önce,

– İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren bir işçi için, bildirim işten ayrılmadan 4 hafta önce,

– İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş bir işçi için, bildirim işten ayrılmadan 6 hafta önce,

– İşi 3 yıldan fazla sürmüş bir işçi için, bildirim işten ayrılmadan 8 hafta önce yapılması gerekiyor.

İşçi bildirim sürelerine uymadan işi bırakırsa işverene bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda.

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