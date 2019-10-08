Işıkla avlanma yasağı tartışma konusu oldu? Balık fiyatına zam gelir mi?

Balıkçılar daha fazla balık avlayabilmek için teknelerine taktıkları büyük ışıklarla denize açılıyorlar. Hükümet ise söz konusu uygulamanın aşırı avlanmaya sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanması üzeride çalışıyor.

‘Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre ışıkla balık avlamaya 50 bin TL idari para cezası geliyor. Teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından Egeli balıkçılar, ışıkla avlanmanın denize ve balıklara zararının olmadığını söyledi. Ege Bölgesi Gırgır Balıneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, “Biz Egeli balıkçılar olarak ışıklı avlanmada bilimsel verileri kullanıyoruz. Diğer bölgelerdeki balıkçılar, bizi örnek alsın. Işıklı avlanma yasaklanmasın ama kurallara uyulsun” dedi.

PROF AKYOL: BALIK FİYATI ARTACAK

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Akyol ise yasağın balık türleri üzerinde zararının bulunmadığını; ancak yasakla balık fiyatlarının artacağını söyledi. Akyol, “Bu yasak kısa süreli ve oldukça derin sularda uygulandığı için dip balıklarını etkilemesi ve sığ sularda avlanan diğer kıyı balıkçılarına bir zararı söz konusu değildir.

Yasak getirilmesi halinde Marmara Denizi’nin hamsi ve sardalya avı düşeceğinden balıkçıların geliri azalırken, düşen arza bağlı fiyat artışı oluşacağından halkımız bu balıkları daha pahalı tüketmek durumunda kalacaktır. Bu yasak kısa süreli ve derinlerde uygulandığı için balıkçılık gücünü sınırlı tutmak koşuluyla ki tekneler ışıkla avcılık izin belgesi almak zorundadır, balık stoklarına ciddi bir zararı söz konusu olmaz. Ancak burada filo büyüklüğünü kontrol etmek, aynı zamanda ışık kaynağı olarak kullanılan ve sadece bir ışık teknesi kullanmak kuralını ihlal etmemek gerekir” diye konuştu.

DHA

