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İşine yakın olsun diye ABD’nin en pahalı evini aldı

İstanbullular işe gitmek için metrobüs metro takla atarken ABD'li ünlü yatırımcı Ken Griffin işine yakın olduğu gerekçesiyle ABD'nin en pahalı evini 238 milyon dolara satın aldı. 2000 metrekarelik ev central park manzaralı.

Sozcu.com.tr
11:29 -
Haberler Ekonomi
İşine yakın olsun diye ABD’nin en pahalı evini aldı

Wall Street Journal'ın haberine göre milyarder Ken Griffin 238 milyon dolara ABD'nin en pahalı evini satın aldı.

Ken Griffin/Fotoğraf: Reuters

Ken Griffin/Fotoğraf: Reuters

Citadel Hedge Fonu'nun kurucusu olan Griffin bu yıl Chigago'da da 58.75 milyon dolara bir daire satın almıştı.

Evin satış detayları gizli tutuluyor. Çatı katı olan daire 220 Central Park Güney adresinde bulunuyor.

‘İŞİNE YAKIN BİR EV ALMA ARZUSUNDAYDI’

Citadel'in sözcüsü evin satın alındığını doğrularken patronlarının uzun süredir 426 Park Avenue adresindeki işine yakın bir ev alma arzusunda olduğunu ifade etti.

238 milyon dolar değerindeki çatı katı henüz inşaat halinde. Ev tamamlandığında 2000 metrekare genişliğinde olacak.

Forbes’un listesine göre Griffin’in 9.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45’inci ismi.

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Son güncelleme: android-time 11:40 24.01.2019
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