İŞKUR İş ilanları sorgulama nasıl yapılır? Binlerce iş ilanı… 2szcu

Türkiye’de işsizlik her geçen gün artıyor. İŞKUR en çok; Beden İşçisi (Genel), Garson (Servis Elemanı), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kollarında alım yapıyor. Siz de yaşadığınız ilde kendinize uygun iş ilanlarını İŞKUR aracılığıyla saptayabilirsiniz.

İŞKUR’DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR

Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI SORGULAMA

İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan ‘ara’ butonuna basmalısınız. Sayfanın alt kısmında iş ilanları listelenir bu listede iş ilanı başlığı, kaç pozisyonun açık olduğu, iş adresi ve hangi tarihte ilanın yayına verildiği yazar. İlginizi çeken ilana tıklayarak daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Genellikle bu sayfada işyerinin telefon adres gibi detaylı bilgilerinin yanı sıra iş için önerilen ücret, başvuru sayısı, çalışma şekli, işveren statüsü ve sayfanın görüntülenme sayısı yazar. Eğer şartlar size uygunsa sayfanın alt kısmında bulunan ‘Başvur’ kısmına tıklayarak iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.

2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.