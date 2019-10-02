İş ve işçi arayanlar için bakılacak il adreslerden biri olan İŞKUR kurulduğu günden bu yana milyonlarca kişiye umut olmuştur. Özellikle iş arayanlar, kendileri için en uygun iş, en doğru pozisyonu İŞKUR ilanlarından bulabiliyor. 2019 yılını geride bırakmaya başlamışken İŞKUR üzerinden gerçekleşen personel alımları hız kesmeden devam ediyor. 1556 farklı alanda toplamda 56 bin işçi alımı yapılırken en çok aranan meslek grupları ise beden işçisi, temizlik elemanı, kasiyer, ön muhasebe, satış uzmanı, garson kadrolarında yer alıyor. Ancak bu kadar yoğun kullanılmasına rağmen bazı iş arayan vatandaşlar işçi alımı ilanları hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değil. Bu konuda yapılan aramalar son zamanlarda artış gösterinde konuyla ilgili detaylı bir haber hazırladı. Peki, İŞKUR işçi alımı ilanlarına nereden bakılır? İşte haberimizin ayrıntıları…

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR üzerinden işlemler yapıp, size uygun ilanları sorgulayabilmeniz için öncelikle İŞKUR kaydınızın olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı için,

– https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

– Burada çıkan iki seçenek var. İş arayan ve işveren. Sisteme üye olabilmek için öncelikle hangisini seçeceğinizi belirleyin.

– Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve telefon numaranızı doğru bir şekilde vermelisiniz. Aksi halde kayıt işlemi gerçekleşemez.

Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra ise dikkat etmeniz gereken nokta üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapmazsanız üyelikler askıya alınır ve iş arama durumunuz pasif olur.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI İLANLARINA NEREDEN BAKILIR?

İŞKUR işçi alımlarına,iş ilanlarına sisteme giriş yaptıktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden bakabilirsiniz. Sizden istenen gerekli bilgileri girdikten sonra arama yaparak sorgulama sağlayabilirsiniz.