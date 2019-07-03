İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmak üzere olan kişiler, son zamanlarda işsizlik maaşı ile ilgili merak ettikleri konuları internetten oldukça sık arıyorlar. Bu konuların başında ‘İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır?' ve ‘İşsizlik maaşı ne kadar oldu?' geliyor. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından, işten çıkarılan (kovulan) kişiler için verilen bir destektir. Alınması için bazı şartları bulunan işsizlik maaşı sorgulaması ve ödemeleri ile ilgili akıllara takılan soruları cevaplandırmak adına hazırladığımız haber herkesi aydınlatacak niteliktedir. İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartlar;

-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,

-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.

İŞSİZLİK SİGORTASINA NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR’un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kişinin İŞKUR'a işsizlik maaşı için yaptığı başvuru, başvurduğu ayın sonuna kadar sonuçlanır. Bu sonucu e-devlet'ten kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sorgulama için izlemeniz gereken adımlar;

–https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi linkine tıklayın.

-E-devlet Kapısına ait olan bu linke tıkladığınızda öncesinde kimlik doğrulaması yapmadıysanız öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

-Bunun için e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

-E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

-Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı e-devlet'te yapılan açıklamaya göre;

“Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Daha detaylı bilgiyi https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ adresinden kontrol edebilirsiniz.