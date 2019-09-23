Eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu olan şimdilerde ise Türkiye İşçi Kurumu, kısaca İŞKUR olarak anılan kurum, Türkiye'de iş istihdamı yaratan iş ve işçi arayanlar için aracı olan, işsizlikle mücadele eden bir kurumdur. Birçok insan buradan kendi özelliklerine uygun iş ararken birçok kurum ve işveren de bünyesinde çalışacak uygunlukta işçi aramaktadır. Özellikle iş arayan vatandaşların gerek arama döneminde gerekse bulduktan sonraki süreçte akıllarında birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan biri de kayıt belgesi konusu… Özellikle son dönemlerde ‘Kayıt belgesi nedir?' ‘İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?' ‘İnternet üzerinden İŞKUR kayıt belgesi alınabilir mi?' gibi sorular oldukça sık aranmaktadır. İş arayan vatandaşların konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi için hazırladığımız haber ile birçok soruya cevap bulabilirsiniz. İşte kayıt belgesi ile ilgili ayrıntılar…

İŞKUR KAYIT BELGESİ NEDİR?

İŞKUR kayıt belgesi, iş arayan vatandaşlara verilen özel bir belgedir. Bu belgenin verilme karar ilk olarak 2017 yılında 687 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe girmiştir ve işverenlere, işe alacakları personellerden bu belgenin istenilmesi zorunlu tutulmuştur.

Buna göre, sigortalı personel istihdam eden işverenler 2017 yılından itibaren iş yerlerine aldıkları her işçi için devletten belirli bir süre zarfında sigorta desteği görmektedir. Özellikle işverenler için oldukça cazip bir fırsat olarak görünen bu desteği alabilmek için elbette ki bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan biri de İŞKUR kayıt belgesinin var olmasıdır.

İŞKUR'a kayıt işleminiz bittikten sonra kayıt belgesi talebi oluşturarak temin edilebilen bu belge iş arayanlar için son derece önemlidir.

İŞKUR KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

Kayıt belgesi için öncelikle iş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekmektedir. Bunun için size en yakın İŞKUR merkezine gidebilir ya da https://esube.iskur.gov.tr linkinden internet üzerinden de kayıt olabilirsiniz.

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra yine merkezden iş arayan kayıt belgesini almak istediğinizi beyan ederek kısa bir süre içinde belgenizi alabileceksiniz.

İnternet üzerinden ise e-devlet'ten alabilirsiniz. Bunun için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kayit-belgesi linkine girin. e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterli olacaktır.