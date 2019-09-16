İŞKUR önlerinde TYP kuyruğu!

HABER: Evren Demirdaş/ Tamer Yavuz

Toplum Yararına Programların (TYP) başvuruları başladı. “9 aylığına da olsa bir işim olsun” diyen çok sayıda vatandaş yurt genelinde sabah erkenden soluğu İŞKUR önlerinde aldı.

672 KİŞİNİN İŞE ALINACAĞI ELAZIĞ’DA İLK GÜN YOĞUN BAŞVURU

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 16 – 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.

YÜZLERCE VATANDAŞ KUYRUKTA

Programa başvuruların başlaması ile birlikte vatandaşlar Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra bir umut isimlerinin kurada çıkmasını bekleyecek. Kurada ismi çıkanlar ise 9 ay boyunca bir devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak.

“KURADA ÇIKARSAK 9 AY RAHAT DECEĞİZ”

İŞKUR'un 9 aylık TYP kapsamında işe alınmak için başvuruda bulunan vatandaşların önemli bir bölümü işlerinin olmadığını belirterek “Bu ekonomik olumsuzluk içinde 9 aylığına iş bulma ümidimiz var. Bu program kapsamında eğer kurada çıkarsak 9 ay en azından rahat edeceğiz. Ülkenin durumu ve ekonomik tablosu ortada. İnsanların çok büyük bir bölümü iş bulamıyor. İşte bu proje kapsamında 9 aylık bir çalışma süresi için 20 Eylül'e kadar burada ki tablo böyle olacak. Binlerce kişi başvuruda bulunacak. Önümüz kış, ihtiyaçlarımızı karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. Burada ismimiz kurada çıkarsa rahat bir nefes almış olacağız. Çıkmaz ise kara kara düşünmeye devam edeceğiz.” diye konuştular.

450 KİŞİNİN ALINACAĞI EDİRNE’DE DE UZUN KUYRUKLAR

Edirne’de il genelinde de TYP Kapsamında güvenlik görevlisi olarak toplam 146 kişi alınacak. Yine aynı program kapsamında temizlik görevlisi de 450 kişi alınacak.

İLK GÜNDEN YOĞUN TRAFİK

Edirne’de de 64 güvenlik görevlisi, 250 de temizlik personeli alınan programda sabahtan öğlene kadar 400 kişi başvuru yaptı. Başvurular sonucu İŞ-KUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları