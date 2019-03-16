İŞKUR, sitesinden şubat rakamlarını kaldırdı

İŞKUR'un kaldırmadan önce kayda alınan rakamları, şubat ayında işsizliğin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Konuya yakın kaynaklar, hükümet seçimden önce bu rakamları kamuoyuyla paylaşmak istemediği için İŞKUR'a silinmesi talimatı verdiğini iddia etti. İstatistiklere göre, şubat ayında 177 bin 665 bin kişi İŞKUR'a işsizlik için kayıt yaptırarak, iş aradığını bildirdi. Son 2 ayda kayıt yaptıranların toplam sayısı 443 bin 772'ye çıkarken, İŞKUR'a kayıtlı toplam işsiz sayısı ise son 1 yılda yüzde 63.4 artışla 2 milyon 418 bin 613'ten 3 milyon 953 bine çıktı. Yani bir diğer ifadeyle, son 1 yılda İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 534 bin 712 kişi artmış oldu.

Kadınlarda geçen yıl 1 milyon 196 bin 784 olan kayıtlı işsiz sayısı bu şubatta 807 bin 113 kişi artarak 2 milyon 3 bin 897'ye yükseldi. Erkeklerde de kayıtlı işsiz sayısı 727 bin 599 kişi artarak 1 milyon 221 bin 829'dan 1 milyon 949 bin 428'e yükseldi. 2018 Şubat'ta işsizlik maaşı almak için başvuranların sayısı 145 binken, yüzde 25.6 artarak 2019 Şubat'ta 257 bine yükseldi. 2018 Şubat'ta 45 bin 223 kişi işsizlik maaşı alırken bu şubat ayında sayı yüzde 69.8 artışla 76 bin 821 kişiye yükseldi.

MAAŞ TUTARI %82.5 ARTTI

Böylece 2018 Şubat'ta 435 bin 774 olan işsizlik maaşı alanların toplam sayısı bu şubatta yüzde 55.2 oranında artarak 676.725'e yükseldi. İŞKUR'un ödediği işsizlik maaşı da ikiye katlandı. 2018 Şubat'ta 368.9 milyon TL olan maaş tutarı 2019 Şubat ayında yüzde 82.5 artışla 673.3 milyon TL'ye yükseldi.