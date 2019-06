İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detayları…

Sosyal Çalışma Programı başvuru süreci İŞKUR üzerinden başladı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenecek olan SÇP başvuru detayları haberimizde. İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru ekranı ve şartları…

30 SORUDA SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI

1. Sosyal Çalışma nedir?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

2. Sosyal Çalışma nerede uygulanır?

Sosyal Çalışma Programları, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanır.

3. Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir?

Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önem arz etmektedir. Örneğin;

“İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi” gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.

“Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması” gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir.

Program sorgulama sayfası linki yakın tarihte bu sayfaya eklenecek olup belli aralıklarda takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

4. Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

5. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler Sosyal Çalışma Programına başvurabilir mi?

Evet, vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

6. Önlisans/lisans son sınıf öğrencileri Sosyal Çalışma Programına katılabilir mi?

YÖK'te öğrencilik kaydı aktif statüde olan son sınıf önlisans/lisans öğrencileri Sosyal Çalışma Programına başvurabilir/katılabilir. Ancak program devam ederken öğrenciliği sona eren katılımcılar programdan çıkarılır.

7. Öğrencilik statüsünün aktif olması nasıl kontrol edilir?

Öğrencinin bahar döneminde ders kaydını yapmış olduğu ve gerekliyse öğrenim ücretini yatırdığı bilgisi YÖKSİS üzerinden kontrol edilir ve aktif statüde olduğu sistem tarafından anlaşılır. E-devlet üzerinden öğrenci belgesi indirilerek kaydın statüsü incelenebilmektedir.

8. Okulunu uzatan öğrenciler Sosyal Çalışma Programına katılabilir mi?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek ve katılabilmek için öğrencilik kaydının aktif statüde olması yeterlidir. Okulunu uzatan bir öğrencinin öğrencilik kaydı aktif statüde ise Sosyal Çalışma Programına başvurulabilir.

9. Uzaktan eğitim alanlar Sosyal Çalışma Programına katılabilir mi?

Evet, uzaktan eğitim alan üniversite öğrencileri katılabilir.

10. Sosyal Çalışma Programına kimler katılamaz?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)

18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4'lük sistemde 2'nin, YÖK'ün “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33'ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

11. Sosyal Çalışma Programına başvuranlar için bölüm ayrımı var mıdır?

Hayır, bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrenciler başvurabilir. Ayrıca programlar yayınlandığında program kapsamında yapılması planlanan işler başvuru sayfasından incelenebilecek olup öğrenci kendisine en uygun olan programa katılabilecektir.

12. Sosyal Çalışma Programı hangi aylarda düzenlenir?

2019 yılında birçok üniversitenin akademik takviminin Haziran'ın son haftasını bulması ve resmi tatil dolayısıyla programlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında düzenlenecektir. Ancak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre önümüzdeki yıllarda Haziran ayında da düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

13. Sosyal Çalışma Programına başvurular nereden ve ne zaman yapılır?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

14. Sosyal Çalışma Programına başvuru süresi ne kadardır?

Sosyal Çalışma Programına İŞKUR internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün süreyle başvuru yapılabilir.

15. Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR'a kayıt olmak zorunlu mudur?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekmektedir. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Meslek bilgisi varsa bir meslekle doldurulabileceği gibi “Öğrenci (Lisans)” ya da “Öğrenci (Ön lisans)” şeklinde giriş yapılarak da doldurulabilecektir.

Öğrenim bilgisi alanına ilköğretim, ortaöğretim, halen eğitim görülen lisans veya önlisans bilgisi girilebilecektir. Okul seçiminden sonra bölüm bilgisinin parametrik olarak gelmemesi durumunda “Diğer” seçeneğiyle manuel ekleme yapılabilecektir



16. Sosyal Çalışma Programına başvurmak için hangi evraklar istenir?

Sosyal Çalışma Programına başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerden herhangi bir evrak istenmez. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge istenir. Örneğin başvurduğu tarihte aktif lisans öğrencisi kaydı olan kişinin, sistemden öğrenci olunmadığına dair bir hata alarak başvurusunun yapılamaması durumunda başvuru süresi içinde İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine aktif öğrencilik kaydını ispatlayıcı belge getirmesi gerekmektedir. Kişinin başvurduğu tarihte herhangi bir sigortalılık kaydı olmamasına rağmen sistemden “Çalışıyor”uyarısı sebebiyle başvurusunun alınamaması durumunda ise herhangi bir belge getirmeden doğrudan İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine müracaat etmesi yeterlidir. Ayrıca alınan hatanın ekran görüntüsünün ilgili personele cep telefonu ekranından gösterilmesi veya mail yoluyla iletilmesi hatanın çözümünü hızlandıracaktır.

17. Sosyal Çalışma Programına Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine giderek de başvuru yapabilir mi?

Sosyal Çalışma Programına sadece internet üzerinden başvuru yapılır. Ancak sistemsel bir sorunla karşılaşan (örneğin öğrencilik bilgisi yanlış geldiği için başvurusu alınamayan vb.) öğrenciler İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine hatanın ekran görüntüsüyle birlikte müracaat edebilir. Ekran görüntüsünün çıktı olarak getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

18. Sadece ikamet edilen yahut öğrenim görülen şehirdeki Sosyal Çalışma Programlarına mı başvuru yapılabilir?

Öğrenciler, diledikleri ildeki Sosyal Çalışma Programına başvurabilirler. İkamet edilen veya öğrenim görülen il olması şartı aranmaz.

19. Tüm Sosyal Çalışma Programlarına başvurmak mümkün müdür?

Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunduğundan, tüm programlara başvuru yapılamaz.

20. Katılımcı seçimlerinde tercih sırası dikkate alınacak mıdır?

Hayır, katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın belirlenecektir. Bu sebeple katılım sağlanamayacak programlara gereksiz başvurulardan kaçınmak gerekmektedir. Başvuru yapılan programlar arasında kontenjanına göre başvuru sayısı az olan programa öncelikli yerleştirme yapılacaktır. Bu şekilde kontenjan doluluk oranını en uygun düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

21. Sosyal Çalışma Programına başvuran herkes katılımcı olur mu?

Her bir Sosyal Çalışma Programı belirli sayıdaki kontenjanla açılır. Bu kontenjanın üzerinde gerçekleşen başvurularda katılımcılar merkezi kura/liste/noter kurası yöntemlerinden biri ile belirlenir. Seçim yöntemi sonucu kontenjan sayısı kadar asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı belirlenir. Dolayısıyla her başvuran katılımcı olma hakkı kazanamayabilir.

22. Yedekler arasında sıralama olacak mı?

Evet, programlar kapsamında yedekler de sıralanacaktır. Yedekler sistem üzerinden sıranın kaçıncı yedekte olduğunu takip edebilecekler ve sıra kendilerine geldiğinde 1 iş günü içerisinde programa katılmaları beklenecektir. Gelmemeleri halinde sıra bir sonraki yedeğe geçecektir.

23. Sosyal Çalışma Programının süresi ne kadar?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

24. Günlük ve haftalık Sosyal Çalışma süresi ne kadardır?

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

25. Sosyal Çalışma Programına katılanlara bir ödeme yapılır mı? Hangi mali imkânlar sunulur?

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.

26. Katılımcılara ödemeler ne zaman yapılır?

Yüklenici kurum, hak edişlere ilişkin belgeleri (devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri vs) ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Bu işlemin akabinde yüklenici kurum katılımcılara ödemeyi gerçekleştirir.

27. Sosyal Çalışma Programına katılanların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilir mi?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.

28. Sosyal Çalışma Programına katılanların izin hakkı var mıdır?

Katılımcıların programa devam zorunlulukları vardır. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunmaktadır. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Sağlık raporları da bu süreye dâhildir.

29. Sosyal Çalışma Programı istenilen zamanda ayrılmak mümkün müdür? Katılımcılara bir yaptırım uygulanır mı?

Sosyal Çalışma Programına katılan bir öğrencinin programdan geçerli bir sebep göstererek ayrılması mümkündür. Geçerli sebep olarak kabul edilen gerekçeler şu şekildedir:

SGK kayıtlarından teyit edilen bir işe girilmesi veya staja başlanılması gibi haller,

Sağlık raporu ile belgelenen ve beş günü aşan hastalık hali ile birinci derece yakınlarına refakat,

Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan tutukluluk / hükümlülük,

Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan şekilde katılımcının programa katılımını engelleyen deprem, sel baskını, yangın vb. durumlar,

Katılımcı olarak belirlendiği bir programda, kişinin Katılımcı Taahhütnamesini imzalamaması,

Yüklenicinin ve Kurumun bilgisi dâhilinde yapılan devamsızlıkların beş günü aşması,

Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen iller arası ikametgâh değişikliği yapılması,

1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında programdan zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için sevk tarihi itibarıyla ayrılması,

Öğrenim gördüğü bölümde derslerin başlaması,

SÇP devam ederken katılımcının öğrencilik statüsünün sona ermesi.

Geçerli bir nedeni olmaksızın Sosyal Çalışma Programına devam etmeyen öğrencilere Sosyal Çalışma Programı dâhil İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara 24 ay süreyle katılamama yaptırımı uygulanır.

30. Sosyal Çalışma Programı her yıl olacak mı? Öğrencilik hayatı boyunca bir kişinin Sosyal Çalışmadan yararlanma hakkı ne kadardır?



Sosyal Çalışma Programı 2019 yaz döneminde başlayacak şekilde bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacaktır. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 3 ay (90 gün) yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Bu program Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Sosyal Çalışma Programı Genelgesi kapsamında düzenlenmekte olup söz konusu mevzuat http://km.corpus.com.tr/ adresi üzerinden incelenebilir.

