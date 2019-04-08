İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru şartları! TCDD işçi alımı ne zaman?

TCDD işçi alımı talepleri 9-15 Nisan tarihleri arasında İŞKUR’da ilan edilecek. TCDD işçi alımı ilanı Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlandı ve başvuru detayları belli oldu. TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. Haberimizden ilan detaylarına ve TCDD işçi alımı başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

* Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

* Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

* Adayların, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

* İŞKUR'da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR'da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

* İşgücü Talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.

* İşgücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır.

* İŞKUR'ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

* Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

– Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır. -Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

* TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.